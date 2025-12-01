본문 바로가기
"뷰티레스트 합리적인 가격에"…시몬스, 연말 프로모션

이성민기자

입력2025.12.01 13:43

선착순 사은품 증정 이벤트도

시몬스가 연말 시즌을 맞아 올 한 해 보내주신 고객 성원에 보답하기 위해 '엔드 오브 이어(End Of Year) 프로모션'을 진행한다고 1일 밝혔다.

시몬스가 연말 시즌을 맞아 '엔드 오브 이어(End Of Year) 프로모션'을 진행한다. 시몬스

시몬스가 연말 시즌을 맞아 '엔드 오브 이어(End Of Year) 프로모션'을 진행한다. 시몬스

원본보기 아이콘

고객들은 이번 프로모션을 통해 크리스마스 및 새해를 앞두고 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션 '뷰티레스트'와 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙' 등을 합리적인 가격에 마련할 수 있다. 푸짐한 사은품도 마련했다. 500만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 룸 스프레이를 제공하고 800만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트, 룸 스프레이 등을 선물한다.


뷰티레스트 블랙 구매 시에는 올 시즌 구스 듀벳과 디퓨저 등을 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정한다.

자세한 내용은 시몬스 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
