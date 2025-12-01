본문 바로가기
작업치료 최신 임상 발표 'TU-OTIF'… 동명대 작업치료학과 첫 학술제 열어

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.01 12:39

동명대학교 작업치료학과가 지난 11월 28일 제1회 작업치료학과 학술제(TU-OTIF, Occupational Therapy Insight Forum)를 마쳤다.


본관 106호에서 개최한 이 학술제는 작업치료 분야 최신 임상 연구 동향 등을 공유하고 재학생의 학술 역량을 강화하기 위해 1부 초청 특강과 2부 논문 발표로 진행됐다.

1부에서는 대한모호작업치료학회 이종민 회장이 'Do you know MOHO'를 주제로 특강을 진행했다. 2부에서는 3학년 학생들이 애착유형과 대인관계, 퍼즐프로그램의 효과, 노인 정신건강, 자아탄력성과 행복감 등 다양한 주제로 연구 논문을 발표했다. 이어 QABA의 QBA 국제 발전위원 박윤희 교수가 '응용행동분석의 이해'를 주제로 특강을 가졌다.


조승현 학과장은 "학생들이 연구 역량을 키우고 전문가들과 교류할 수 있는 뜻깊은 자리였다. 학술적 교류를 활성화해 학과 공동체의 유대감을 증진하고 학문 발전을 이끌겠다"고 말했다.


조미림 교수는 "학생들의 우수한 논문 발표와 전문가 특강을 통해 작업치료 분야 최신 동향을 공유할 수 있었고 우수한 작업치료 전문 인력 양성의 밑거름이 될 것"이라고 힘줬다.

이번 행사에 대한작업치료사협회 부울경지회 이영오 회장, 부산장애아동보육제공기관협의회 권영주 회장, 임상현장의 작업치료사 등 20여명의 내외빈이 참석했다.

동명대에서 작업치료학과의 제1회 학술제가 진행되고 있다.

동명대에서 작업치료학과의 제1회 학술제가 진행되고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
