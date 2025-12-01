'게임 넘어 사회통합으로'…구리시 발달장애인 e스포츠대회 성료

구리시, e스포츠로 장애-비장애 경계 낮춰

75명 참가…즐거운 경쟁 속 성장 기반 마련

경기 구리시(시장 백경현) 발달장애인평생교육센터(센터장 정은중)는 지난 11월 29일 '제2회 구리시 발달장애인 e스포츠대회'를 성황리에 개최했다고 1일 밝혔다.

백경현 구리시장 등 참석자들이 지난 11월 29일 '제2회 구리시 발달장애인 e스포츠대회'를 개최하고 있다. 구리시 제공

올해로 두 번째를 맞은 이번 대회는 발달장애인의 건전한 여가 활동을 확대하고, e스포츠를 매개로 한 사회참여와 통합을 강화하기 위해 마련됐다.

올해 대회에는 구리시 발달장애인 75명이 참여해 ▲뿌요뿌요 온라인 ▲닌텐도 스위치 볼링 ▲닌텐도 스위치 테니스 등 3개 정식 종목에서 실력을 겨뤘다.

또한 한 해 동안 뛰어난 활약을 보여준 선수들을 격려하기 위해 마련된 'FC 온라인' 헌정 경기가 특별 프로그램으로 진행되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

각 종목 경기는 참가자들이 전략과 실력을 발휘하며 치열한 경쟁을 펼쳤고, 종목별 상위 3명에게는 금·은·동메달이 수여됐다.

백경현 구리시장은 "제2회 e스포츠대회는 발달장애인 참가자들이 즐겁게 경쟁하며 성취의 기쁨을 나누고, 나아가 전국 단위 대회에서도 구리시 대표선수로 성장할 수 있도록 기반을 마련한 의미 있는 자리"라며 "대회 준비에 헌신해 주신 정은중 센터장님과 관계자, 강사 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

정은중 센터장은 "올해도 많은 발달장애인이 e스포츠를 경험하며 개인의 역량을 키우는 시간이 되었기를 바란다"며 "이번 대회가 장애와 비장애의 경계를 낮추고 지역사회 통합으로 이어지는 좋은 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



