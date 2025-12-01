제론셀베인, 'PDRN 핸즈온 코스' 성료

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 'PDRN 토탈 핸즈온 코스' 세미나를 호평속에 마무리했다고 1일 밝혔다.

이번 세미나는 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN)를 활용한 재생치의학 치료법의 현장 능력 향상에 초첨을 맞춰 구성됐다. 참가자들은 치과·피부·턱관절장애(TMD) 분야에서 활용 가능한 주사 기법을 임상 환경을 반영한 실습에 중점을 뒀다.

연자로는 임종원(베스트치과 원장), 설원석(애플치과 원장), 윤종일(PDRN 면역재생치의학연구회 부회장 및 연치과 원장), 김형준(OFP구강내과치과 원장), 권용대(경희대학교치과병원 교수), 이선정(연세SK치과 원장) 등 각 분야의 전문가들이 참여해 심화된 강의를 진행했다.

특히 PDRN의 효과를 극대화하기 위한 전략과 다양한 임상 활용 사례 및 시술 경험을 공유하는 이번 세미나는 회차마다 조기 마감을 기록해 치과계에서 높은 관심을 받고 있다는 게 회사 측 설명이다.

윤종일 PDRN 면역재생치의학연구회 부회장(연치과 원장)은 "PDRN은 항염·재생 작용을 바탕으로 다양한 치과·피부과 시술에 빠르게 적용되고 있다"며 "이번 핸즈온 코스에서 의료진이 실제 임상에서 바로 활용할 수 있는 치료 프로토콜을 공유할 수 있어 의미가 크다"고 전했다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "재생치의학 분야는 빠르게 발전하고 있으며 정확한 시술 교육이 곧 치료 성과로 이어진다"며 "앞으로도 제론셀베인은 PDRN 기반 재생치료의 임상 활용성을 높이기 위해 전문 교육을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

한편, 사전 등록 방식으로 진행된 이번 PDRN 토탈 핸즈온 코스 참석자 전원에게는 교육 수료 인증서가 수여됐다.





