대웅제약, '펙수클루 20㎎' 출시…소염진통제 장기 복용 환자 위궤양 예방

글로벌 소화기 치료제 시장 공략

이번에 펙수클루 20㎎이 '소염진통제 유발 궤양 예방' 효능을 공식적으로 인정받으면서, 국내 P-CAB 계열 제품 가운데 처음으로 해당 분야에 진입하게 됐다. 이는 국내 기술로 개발된 신약의 사용 폭이 넓어진 의미 있는 변화다. 소염진통제는 전 세계적으로 널리 쓰이는 만큼, 펙수클루의 글로벌 경쟁력 강화에도 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.

새로 출시된 펙수클루 20㎎은 소염진통제를 장기간 먹으면서 위장 장애가 걱정되는 환자들에게 새로운 예방 옵션을 제공한다. 이 제품은 ▲빠르게 위산 분비를 억제하고 ▲식사와 관계없이 복용 가능하며 ▲하루 한 번 복용으로도 효과가 오래 유지된다는 점에서 환자 편의성을 크게 높였다.

효과와 안전성은 최근 발표된 국내 다기관 임상 3상 연구(Gut Liver, 2025)를 통해 확인됐다. 해당 연구에서는 소염진통제를 지속해서 복용해야 하는 성인 423명을 대상으로, 펙수프라잔 20㎎ 또는 기존 치료제인 란소프라졸 15㎎을 24주간 함께 투여한 결과, 내시경을 통해 확인된 위궤양 발생률이 각각 1.16%와 2.76%로 나타나, 펙수클루가 기존 약과 비교해 효과가 떨어지지 않는다는 비열등성 기준을 충족했다. 부작용 발생률도 두 그룹 간 큰 차이가 없었다.

이번 20㎎ 출시로 펙수클루는 40㎎·20㎎·10㎎의 세 가지 용량을 모두 갖춰 P-CAB 계열 가운데 가장 다양한 제품 라인업을 갖추게 됐다. 또한 기존의 ▲미란성 위식도역류질환 ▲급성·만성 위염 치료에 더해 ▲소염진통제 유발 소화성 궤양 예방까지 효능 범위를 넓혔다.

이창재 대웅제약 대표는 "펙수클루 20㎎은 국내에서 최초로 소염진통제 복용 환자의 궤양 예방 효능을 확보한 제품으로, 환자들에게 새로운 치료 대안을 제시했다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 탄탄한 임상 연구를 바탕으로 적응증을 확대하고, 전 세계 시장에서 경쟁력을 높이기 위한 연구개발을 계속해 나가겠다"고 했다.





