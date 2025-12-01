수소위원회 CEO 서밋 서울서 개막…장재훈 "수소산업, 민관 협력 필수"

2~4일 서울서 수소위원회 CEO 서밋 개최

향후 5년 글로벌 수소 생태계 과제 논의

현대차그룹은 오는 2일부터 4일까지 서울에서 열리는 '수소위원회 CEO 서밋'에서 한국 수소 산업의 강점을 세계 각국 리더들에게 알리겠다는 의지를 드러냈다. 장재훈 현대자동차그룹 부회장은 "수소 산업의 본격적인 규모 확장을 위해서는 민관 협력이 필수적"이라며 글로벌 수소 생태계 확대를 위한 공조 필요성을 강조했다.

1일 장 부회장은 "수소위원회 공동의장사로서 '글로벌 CEO 서밋'을 한국에서 개최하게 돼 영광"이라며 "한국 수소 산업의 강점과 진전을 세계 각국 리더들에게 소개할 수 있어 기쁘다"고 말했다. 이어 "이번 CEO 서밋은 업계의 수소 기술에 대한 헌신을 보여줄 뿐 아니라, 비전을 실행으로 옮기려는 공동의 의지를 강화하는 자리"라며 행사 취지를 밝혔다.

수소위원회 CEO 서밋은 2017년 다보스포럼 기간에 출범한 글로벌 CEO 협의체인 수소위원회가 주관하는 국제 행사다. 수소위원회는 수소에 대한 장기 비전과 청정에너지 전환을 도모하는 세계 유일의 조직으로, 에너지·화학·완성차 등 주요 산업의 글로벌 기업이 회원사로 참여하고 있다. 현대차그룹은 공동 의장사로서 전 세계 수소 생태계 확산에 중추적인 역할을 맡고 있다.

특히 이번 행사는 한국에서 개최된다. 현대차그룹을 비롯한 약 100개 회원사의 CEO와 고위 임원, 한국·프랑스·독일·호주 등 주요 국가 정부 관계자 등 200여명이 참석해 향후 5년간 글로벌 수소 생태계 활성화를 위한 핵심 과제를 논의한다.

현대차그룹은 행사 전 구간의 이동 수단을 수소전기차로 운영하며 글로벌 수소 리더십을 강조할 방침이다. 공식 의전 차량으로 수소전기차 넥쏘 50대와 유니버스 수소전기버스 6대 등 총 56대를 지원하고, 참석자에게 넥쏘 시승 기회를 제공해 현대차그룹의 최고 수준의 수소전기차 기술력을 직접 체험할 수 있게 한다.

시승 코스에는 국회 수소충전소도 포함해 참석자들이 국내 수소 인프라를 체험할 수 있도록 구성했다. 또한 현대차그룹은 국내 회원사들과 함께 '한국 시장 세션'을 마련해 국내 기업들의 수소 생태계 확산을 위한 다양한 노력을 소개할 예정이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



