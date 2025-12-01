OK금융그룹, 2025 전사 사랑의 헌혈 캠페인

헌혈 인증 수만큼 기부금 적립 '매칭형 기부'

OK금융그룹은 전 계열사 임직원이 참여하는 '2025년 사랑의 헌혈 캠페인'을 했다고 1일 밝혔다.

OK금융그룹은 전 계열사 임직원이 참여하는 '2025년 사랑의 헌혈 캠페인'을 진행했다.

지난 한 달간 전국 지역센터 및 영업지점을 대상으로 집중 헌혈 기간으로 지정해 캠페인을 운영했다.

OK금융그룹 임직원들은 각 지역 인근 헌혈의 집을 방문해 자발적으로 헌혈에 동참했다. 그룹 본사 앞에 헌혈버스를 배치해 임직원들의 참여를 독려하는 현장 행사도 진행했다.

임직원이 헌혈 인증을 완료한 횟수만큼 회사가 기부금을 조성하는 방식의 '매칭그랜트'를 더했다.

헌혈 활동 외에도 임직원들이 소아암을 앓고 있는 환아들과 그 가족을 응원하는 마음을 담은 응원 편지를 작성하는 나눔형 참여 프로그램도 함께 운영했다.

기부금과 응원 편지들은 기부금과 함께 부산 백혈병어린이재단을 통해 부산나음소아암센터에 전달할 예정이다.

OK금융그룹 사랑의 헌혈 캠페인은 혈액 수급난 해소와 헌혈 문화 확산을 위해 2010년 첫 시행 이후 16년째 이어온 대표 사회공헌 프로그램이다.

OK금융그룹은 2021년 대한적십자사 최고명예상, 2023년에는 회원유공장 명예대장을 수상한 바 있다.

OK금융그룹 관계자는 "16년 동안 임직원과 함께 꾸준히 이어온 헌혈 캠페인이 지역사회와의 새로운 연결로 확장돼 더욱 뜻 깊다"며 "앞으로도 나눔 문화 확산을 위해 사회공헌 활동을 다각도로 전개하겠다"고 말했다.

한편 OK금융그룹은 사랑의 헌혈 캠페인 외에도 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다. 임직원들이 일상 속에서 환경보호 활동을 신청할 수 있도록 돕는 OK챌린지를 시즌제로 운영한다. 올해는 서울 양재천 인근에서 EM 흙공을 활용한 하천 정화 활동을 했다.

고령층·발달장애인 등 금융취약계층 대상 정기 금융교육을 하고 있다. OK저축은행 읏맨 프로배구단 선수들과 함께 지역 취약계층 아동을 위한 음성동화 제작, 일일 배구교실 등 스포츠와 연계한 다양한 봉사활동도 해왔다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



