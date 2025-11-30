中 제조업 8개월째 '위축'…서비스업도 악화

비제조업 PMI 3년만에 50 아래로 떨어져

중국 정부 조사에서 제조업 업황이 8개월째 위축 국면을 이어갔다. 비제조업 업황은 서비스업 침체 속에 3년 만에 처음으로 위축 국면에 접어들었다.

30일 중국 국가통계국은 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전월보다 0.2포인트 상승한 49.2로 집계됐다고 밝혔다.

로이터통신(49.2)과 블룸버그통신(49.4)이 각각 집계한 이코노미스트 전망치 중간값에 부합하는 수치다.

기업 구매 담당자 대상 조사를 바탕으로 작성하는 PMI는 관련 분야 경기 동향을 보여주는 지표다. 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다.

중국의 제조업 PMI는 지난 4월(49.0) 이후 이달까지 8개월째 기준치 50을 하회하고 있다.

제조업 PMI를 기업 규모별로 보면 대기업은 49.3으로 전월 대비 0.6 떨어졌고, 보다 상황이 안 좋은 중형기업은 48.9(0.2 상승), 소기업은 49.1(2.0 상승) 등으로 여전히 기준치를 밑돌고 있다.

제조업 PMI를 구성하는 5대 지수 가운데 생산지수(50·전월 대비 0.3 상승)와 공급자배송시간지수(50.1·전월 대비 0.1 상승)만 50을 넘겼다. 신규주문지수(49.2·전월 대비 0.4 상승)와 원재재재고지수(47.3·횡보), 종업원지수(48.4·전월 대비 0.1 상승)는 위축 국면을 이어갔다.

건설업과 서비스업으로 구성되는 비제조업 PMI는 전월 대비 0.6 하락한 49.5를 기록했다. 중국 비제조업 PMI가 50 아래로 떨어진 것은 코로나19 대유행 시기였던 지난 2022년 12월 이후 3년 만이다. 건설업 침체에 더해 내수가 줄며 서비스업 업황이 나빠졌기 때문으로 보인다.

훠리후이 중국 국가통계국 수석통계사는 "연휴 효과가 사라지는 등 요인의 영향으로 서비스업 PMI가 0.7 하락했고, 부동산과 주민서비스업 등의 기업활동지수가 모두 기준치를 밑돌며 시장 활력도가 약했다"며 "서비스업의 활동전망지수는 55.9로 전월 대비 0.2 떨어졌지만 여전히 높은 구간에 있는데, 이는 기업들이 향후 시장 발전을 낙관하고 있음을 보여준다"고 밝혔다.

AP통신은 "미·중 무역 전쟁 휴전에도 중국 경제가 직면한 어려움을 부각한 것이고, 휴전 이후 수출이 다시 탄력을 받고 있는지 판단하기에는 아직 이르다"며 "이코노미스트들은 경제 활성화를 위해 추가적인 정부 정책 지원이 필요하다고 한다"고 전했다.





