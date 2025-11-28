박기영 강원도의원, '대한민국위민의정대상' 광역의회 우수상 수상

소양강댐피해지역대책위원회 활동 통한

피해 주민들의 대변 역할 공로 인정받아



박기영 강원특별자치도의원이 28일 국회에서 열린 제5회 '대한민국위민의정대상' 시상식에서 광역의회 우수상을 수상했다.

박기영 강원특별자치도의원이 28일 국회에서 열린 제5회 '대한민국위민의정대상' 시상식에서 광역의회 우수상을 수상하고 있다. 강원도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

박기영 의원은 소양강댐피해자지역대책위원회 활동을 통해 소양강댐 피해 주민들의 눈물과 상처를 대변하고, 정부와 유관기관에 지속적으로 정책 대안 마련을 촉구해왔다.

박기영 의원의 이와 같은 의정활동 등이 높이 평가받아 대한민국위민의정대상 우수상 수상의 쾌거를 달성했다.

한편, 지방자치연구소에서 주최하고 행정안전부와 대한민국시도지사협의회 및 대한민국시도의장단협의회에서 후원하는 대한민국위민의정대상은 올해로 5번째 개최되었으며, 주민자치와 정책제안 및 의정활동에서 뛰어난 성과를 보인 기초와 광역의원들을 대상으로 시상한다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



