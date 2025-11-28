[프로필]김종철 방미통위 초대 위원장 후보자…법학 전문가



이재명 대통령은 방송미디어통신위원회 초대 위원장 후보로 김종철 연세대 법학전문대학원 교수(사진)를 28일 지명했다.

방송미디어통신위원회는 방송·통신·플랫폼을 아우르는 정책과 규제를 담당하며, 이용자 권익 보호와 미디어 산업의 균형 발전을 목표로 하는 대통령 직속 기구다.

1966년생인 김 후보자는 경남 진주 태생으로 마산중앙고를 거쳐 서울대 공법학과를 졸업했다. 이후 서울대 대학원에서 법학 석사 학위를 취득한 후 영국 런던정경대 법학과 석·박사 과정을 밟았다.

현재 연세대 법학전문대학원 교수로 재직 중인 김 후보자는 한국공법학회 회장(제40대), 한국언론법학회 회장, 한국인권법학회 회장을 지냈다. 이외에도 국민헌법자문특별위원회 부위원장, 정보통신윤리위원회 연구위원, 대검찰청 검찰개혁위원회 위원 등을 역임했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>