본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

[포토] 의성 모래판 달군 ‘2025 의성천하장사 씨름대축제’…29일 장사의 왕좌 가린다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.28 15:31

시계아이콘00분 12초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
의성종합체육관 전경. 권병건 기자

의성종합체육관 전경. 권병건 기자

AD
원본보기 아이콘

이준희 대한씨름협회장, 김주수 의성군수, 최훈식의성군의회의장,이충원 도의원, 최태림 도의원 등 각계 지도층이 관람을 하고 있다.

이준희 대한씨름협회장, 김주수 의성군수, 최훈식의성군의회의장,이충원 도의원, 최태림 도의원 등 각계 지도층이 관람을 하고 있다.

원본보기 아이콘

태백장사 결정전이 열리고 있다.

태백장사 결정전이 열리고 있다.

원본보기 아이콘

태백장사 결정전이 열리고 있다. 권병건 기자

태백장사 결정전이 열리고 있다. 권병건 기자

원본보기 아이콘

경북 의성이 민속씨름의 열기로 뜨겁게 달아올랐다.


'2025 의성 천하장사 씨름 대축제'가 11월 24일부터 29일까지 의성 종합체육관에서 막을 올리며, 전국 정상급 장사들의 박진감 넘치는 승부가 연일 이어지고 있다.

특히 대미를 장식할 천하장사 결정전은 오는 29일(토) 오후 3시 15분부터 5시까지 펼쳐질 예정으로, 올 한 해 최고의 장사를 가리는 마지막 승부에 전국 씨름 팬들의 관심이 집중되고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

너무 급해 밖에서 '실례'한 여성…알고보니 공무원의 '실험'이었다 너무 급해 밖에서 '실례'한 여성…알고보니 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

"많이 배웠을 것"…아들 임관식 지켜본 이재용 회장의 한마디

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기