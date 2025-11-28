본문 바로가기
메인비즈협회－경북도 업무협약…국내외 투자유치 협력

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.28 10:26

경북도는 28일 경주 황룡원에서 한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회) 해외기업과 외국인 투자유치 협력을 대폭 강화하기 위한 상호협력 파트너십 업무협약(MOU)을 체결했다.


이번 협약의 핵심은 외국인 투자 유치 협업과 글로벌 투자 정보 교류 강화이다. 경북도는 메인비즈협회의 국내·외 네트워크를 적극 활용해 해외 바이어 매칭, 해외 투자 협회·기관과의 연계, 글로벌 IR행사 협력 등 투자유치 활동 영역을 확장할 계획이다.

경북도청

경북도청

메인비즈협회는 전국 2만 3973개 혁신 중소기업(대구경북 회원사 2242개)을 보유한 국내 대표 경영혁신 단체이며, 글로벌 진출기업과 기술 역량이 우수한 기업이 다수 포함된 것으로 알려졌다.

이번 협약을 통해 경북도는 회원사의 해외 네트워크, 글로벌 협력기관 등을 연계해 경북의 전략산업에 적합한 해외투자수요를 적극 발굴하고, 지역 기업과 해외기업 간 합작투자를 유도하는 등 외국인 투자 유치 네트워크를 한층 강화할 것으로 기대한다.


김명진 메인비즈협회 회장은 "해외기업과의 교류협력에 강점이 있는 협회 네트워크를 활용해 경북의 글로벌 투자 저변 확대에 적극 협력하겠다"고 말했다.


양금희 경북도 경제부지사는 "이번 협력으로 글로벌 투자유치 역량을 높여 경북의 신성장산업에 활력을 더하겠다"며 "앞으로 해외 네트워크를 가진 다양한 기관과 협력을 통해 해외유치 역량을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
