본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"화재·지진·응급처치까지 배워요" 희망브리지, 청소년 대상 교육

이경호기자

입력2025.11.28 10:09

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
희망브리지가 서울 중랑구에 위치한 망우청소년센터에서 청소년 재난안전 체험교육을 진행하고 있다. 희망브리지

희망브리지가 서울 중랑구에 위치한 망우청소년센터에서 청소년 재난안전 체험교육을 진행하고 있다. 희망브리지

AD
원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 서울 중랑구 망우청소년센터에서 아동·청소년 25명을 대상으로 '청소년 재난안전 체험교육'을 진행했다고 27일 밝혔다.


이번 교육은 청소년들이 재난 상황에서 스스로를 보호하고 주변 사람들을 안전하게 도울 수 있도록 예방-대비-대응 단계별 체험 중심으로 구성됐다.

교육은 ▲화재안전체험 ▲화재대피 ▲응급처치 ▲지진대응 ▲재난안전키트 제작 등 실습 중심으로 총 3시간 동안 진행됐다. 청소년들은 다양한 상황을 직접 체험하며 실제 재난 시 필요한 행동 요령을 익혔다.

희망브리지가 진행하는 재난안전 체험교육에 참여한 한 청소년이 완강기 체험을 하고있다. 희망브리지

희망브리지가 진행하는 재난안전 체험교육에 참여한 한 청소년이 완강기 체험을 하고있다. 희망브리지

원본보기 아이콘

교육에 참여한 한 청소년은 "최근에 큰 화재 사고를 보고 무섭다고만 생각했는데 직접 해보니까 대처 방법을 알 것 같았다"며 "위급할 때 도움이 될 것 같다"고 말했다.


희망브리지 신훈 사무총장은 "희망브리지는 청소년이 재난을 두려움의 대상이 아니라 대비할 수 있는 문제로 인식할 수 있도록 교육을 이어가고 있다"며 "이번 체험교육이 실제 상황에서 필요한 대응 능력을 키우는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기