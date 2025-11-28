시흥시, '자연환경대상' 최우수상 수상

시화호 검은머리물떼새 서식지 조성 등

생태계 복원·멸종위기종 보호 성과

경기도 시흥시는 27일 서울 양재동 aT센터에서 열린 '제25회 자연환경대상' 시상식에서 최우수상(기후에너지환경부장관상)을 받았다고 28일 밝혔다.

27일 서울 양재동 aT센터에서 열린 '제25회 자연환경대상' 시상식에서 시흥시 관계자가 최우수상을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 시흥시 제공

기후에너지환경부와 한국생태복원협회가 주관하는 이 상은 생태복원·서식지 조성·환경정책 등에서 우수한 기관을 선정해 시상하는 것이다.

시는 '시화호 검은머리물떼새 서식지 조성사업'을 통해 시화호 생태계 회복과 멸종위기 철새 보호 성과를 거둔 점을 높게 평가받았다고 설명했다.

이 사업은 시화MTV 철새도래지 생태 강화를 위해 지난해 환경부의 생태계보전부담금 반환사업의 일환으로 시화호 인공섬에 1만8200㎡ 규모의 검은머리물떼새 서식지를 조성한 것이다. 시는 교란식물 제거, 산란처 조성, 출입 통제 및 보호구역 설정, CCTV 기반 상시 점검 등의 사업을 벌였다.

사업 결과 올해 4월 목표종인 검은머리물떼새가 다시 시화호에 정착해 번식하는 모습이 관찰되면서 단기간에 가시적인 생태복원 성과를 거둔 사례로 인정받았다.

시는 특히 시화호지속가능파트너십과 협력해 서식지 모니터링과 생태·환경교육 프로그램을 연계, 시민과 지역전문가가 함께 참여하는 지역 기반 생태관리 모델을 구축하기도 했다.

시 관계자는 "이번 수상을 계기로 시화호 철새도래지 생태복원사업 확대와 환경교육 연계를 통해 지속 가능한 친환경 도시를 실현해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자



