美 정부, 워싱턴 주방위군 피격에 '19개 우려국' 영주권자 전면 재조사…이민 규제 강화

26일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 인근에서 주방위군을 향한 총격 사건을 계기로 도널드 트럼프 미 행정부가 용의자의 출신국인 아프가니스탄을 포함해 19개 '우려국' 출신 영주권자에 대한 전면 재조사 방침을 발표했다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후 강화된 이민 장벽이 이번 사건으로 한층 높아지고 있다는 평가다.

26일(현지시간) 백악관 인근에서 발생한 주방위군 대상 총격 사건이 발생한 후 주방위군들이 지역을 순찰하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조셉 에들로 미 이민국(USCIS) 국장은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 트럼프 대통령의 지시에 따라 "모든 우려국 출신 외국인에 대한 영주권에 대해 전면적이고 엄격한 재조사를 실시하고 있다"고 밝혔다.

에들로 국장은 구체적인 국가명은 거론하지는 않았지만 CBS 등 미국 주요 언론은 복수의 국토안보부 관계자들을 인용해 아프가니스탄, 쿠바, 아이티, 이란, 소말리아, 리비아, 수단, 예멘, 베네수엘라 등이 19개 우려국 목록에 포함됐다고 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 총격 사건 이후 공개된 백악관 영상에서 이미 이민 규제 강화를 예고했다. 그는 "우리는 당장 바이든(조 바이든 전 행정부) 시절 아프가니스탄에서 우리나라에 들어온 모든 외국인을 재조사해야 한다"며 "우리나라에 속하지 않거나 도움이 되지 않는 모든 나라의 외국인들은 추방하기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 한다"고 강조했다.

트럼프 행정부는 이미 아프가니스탄 국적자의 이민 절차 심사를 전면 중단한 상태다.

이번 총격 사건의 용의자는 아프가니스탄 국적의 29세 라마눌라 라칸왈로 확인됐다. 이날 미 당국 브리핑에 따르면 라칸왈은 아프카니스탄 전쟁 당시 중앙정보국(CIA)을 비롯한 미국 정부와 협력한 이력이 있으며, 미군 철수 이후인 2021년 9월 미국에 입국했다. 그는 현재 워싱턴주 밸링햄에서 아내와 다섯 자녀와 거주하고 있으며, 이번 범행을 저지르기 위해 서북부 벨링햄에서 동부 워싱턴 D.C.까지 차량을 몰고 미 대륙을 횡단한 것으로 파악됐다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>