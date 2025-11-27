[내일날씨]바람 불어 더 추워요…서울 아침 영하 1도

금요일인 28일은 전국이 대체로 맑은 가운데 북쪽의 찬 공기가 유입되면서 춥겠다.

아침 최저기온은 -5∼5도, 낮 최고기온은 6∼12도로 예보됐다. 아침 기온은 중부지방을 중심으로 전날보다 5∼7도가량(일부 수도권 7도 이상) 떨어지는 곳이 있겠다.

초겨울 추위를 보인 18일 서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 윤동주 기자

바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.

새벽에 충남권과 전라권, 제주 산지에서는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전에 각별히 조심해야겠다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



