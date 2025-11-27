이억원 "AI 전쟁 격화…생산적금융 반드시 필요"

이억원 금융위원장. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장이 인공지능(AI) 등 첨단산업 기술 경쟁 심화에 따른 생산적 금융의 필요성을 강조했다.

이 위원장은 27일 오후 정부서울청사에서 한국개발연구원(KDI), 금융연구원, 자본시장연구원, 조세재정연구원, 우리금융경영연구소 등 연구기관 5곳과 '금융구조 태스크포스(TF)' 회의를 주재하며 이같이 말했다.

이 위원장은 "AI 등 첨단산업 육성을 위한 글로벌 기술 패권 전쟁이 격화되는 상황에서 우리 경제의 지속 가능한 성장을 위해 생산적 금융이 반드시 필요하다"고 주장했다.

그는 "정책을 정교화, 고도화하려면 각 연구기관의 지원이 필수적"이라며 "각 연구기관이 생산적 금융의 필요성과 정책 방향 등에 대해 보다 적극적으로 홍보해 달라"고 당부했다.

이날 회의에서는 KDI가 주요국의 첨단산업 육성을 위한 생산적 금융 추진 동향을 발표하는 등 다양한 해외사례와 제도적 유인체계 등이 논의됐다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



