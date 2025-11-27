구리시, 2026년 ‘맑고 안전한 물 공급’ 위한 수돗물 관리 체계 강화 다짐

구리시, 2025년 하반기 수돗물평가위원회 개최

수질검사 결과·2026년 수질관리 계획 공유

시민 신뢰 높이는 물 관리 체계 강화

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 26일 토평정수장에서 '2025년 하반기 수돗물평가위원회 정기회의'를 개최했다고 27일 밝혔다.

구리시 수돗물평가위원회(위원장 최명호)는 수도법에 따라 구성된 기구로, 수돗물에 관심이 많은 시민 대표, 수도시설 전문가, 시민단체, 관계 공무원 등 10명으로 이루어져 있다. 위원회는 수돗물 수질검사 결과 평가 및 공표, 수질개선 자문 등 수돗물 관리 전반에 대한 중요한 임무를 수행하고 있다.

이번 정기회의에서는 2025년 수돗물 수질검사 결과 보고와 함께 2026년 수돗물 수질관리 종합계획, 수돗물 시민 만족도 설문조사 등에 대해 논의했으며, 수도사업 전반을 점검하는 질의응답 시간도 마련됐다.

위원들은 수질검사 결과와 개선 사업 내용을 시민에게 적극적으로 알릴 것을 요청하며, 수돗물에 대한 불신 해소와 음용률 증가를 위한 다양한 방안 마련을 제안했다. 또한 상수원부터 가정까지 이어지는 공급 전 과정의 체계적 관리를 강화해 더욱 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 힘써줄 것을 당부했다.

백경현 구리시장은 "수돗물평가위원회 회의에서 제안된 전문가의 의견을 자세히 검토해 시책에 적극 반영하겠다"며 "시민이 안심하고 마실 수 있는 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





