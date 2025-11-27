순창군 '내년 노인일자리 사업' 참여자 모집

내달 19일까지 접수…3천380명 규모

전북 순창군이 고령사회의 대응과 어르신 복지 증진을 위한 '2026년도 노인일자리사업' 참여자를 모집한다.

27일 군에 따르면 내년도 노인일자리사업은 올해와 같은 총 3,380명 규모로 단순한 복지정책을 넘어 어르신들의 삶의 질 향상과 지역사회 활력 제고를 위한 핵심사업으로 자리매김하고 있다.

순창군 노인일자리는 지난 2022년 1,281명이던 참여 인원이 2024년에는 2,933명으로 약 2.3배 늘었으며, 2025년에는 드디어 3,000명을 넘어서게 됐다. 이러한 눈에 띄는 성장세는 어르신들의 적극적인 참여와 군의 지속적인 정책 지원이 맞물린 결과로 평가된다.

노인일자리 사업은 단순히 소득 보전에 그치지 않고, 참여 어르신들의 사회적 고립을 방지하고 지역사회 내 역할을 부여함으로써 공동체의 건강한 순환 구조를 만들어가고 있다.

실제로 일자리에 참여한 어르신들 사이에서는 '일이 있어 더 건강해졌다'는 긍정적인 반응과 함께, 이웃 간 소통과 정서적 안정을 얻었다는 목소리도 높아지고 있다.

모집 분야는 공익활동형(2,060명), 노인역량활용형(1,100명), 공동체사업단(120명), 취업지원형(100명)으로 나뉘며, 60세 이상 어르신이라면 일부 사업에도 참여가 가능하다.

특히 2026년에는 시니어 푸드뱅크 매니저, 다문화 외국인 정착지원, 통합돌봄 관련 일자리 등 새로운 직종이 포함되면서 보다 전문적이고 실효성 있는 일자리 제공이 이뤄질 전망이다.

접수는 27일부터 내달 19일까지 순창읍 노인회관 2층에 있는 순창시니어클럽에서 상시로 접수하고 각 읍·면 행정복지센터 및 문화복지센터에서는 별도 일정에 따라 접수가 진행된다.

최영일 군수는 "이번 사업은 군이 추구하는 따뜻한 복지의 핵심이다"며 "앞으로도 어르신들의 지혜와 경험이 지역에 잘 녹아들 수 있는 노인일자리 정책을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





