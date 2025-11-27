오산시, '착한가격업소' 6곳 신규 지정…총 37곳으로 늘어

경기도 오산시는 지역 물가안정과 건전한 가격 질서 확립을 위한 '착한가격업소' 6곳을 신규 지정했다고 27일 밝혔다. 이번 지정으로 관내 착한가격업소는 총 37곳으로 늘었다.

착한가격업소 제도는 소비자물가 상승기에 서민 생활 안정을 돕고 경제적 부담을 완화하기 위해 운영되는 제도다. 외식업·이미용업 등 시민 생활과 밀접한 업종이 지정 대상이다.

업소 지정은 업주 신청은 물론 시민 추천을 통해서도 가능하다. 신규 지정 업소에는 '착한가격업소' 인증 표찰이 부착되며, 종량제봉투와 업종 특성을 고려한 맞춤형 물품 등 약 80만원 상당의 인센티브가 지원된다.

착한가격업소 현황은 오산시청 홈페이지나 행정안전부 착한가격업소 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

오산시 관계자는 "고물가 상황에서도 합리적인 가격으로 시민 부담을 덜어주는 착한가격업소에 많은 관심과 이용을 부탁드린다"며 "앞으로도 물가 안정과 지역경제 활성화를 위한 실효성 있는 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.





