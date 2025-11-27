본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전소방본부, '119구급활동 경연대회'·'강의연찬대회' 참가자 전원 수상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.27 09:47

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현장 대응 능력·구급교육 역량 전국적으로 인정 받아

사진=대전소방본부 제공

사진=대전소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

대전소방본부 소속 구급대원들이 전국 119구급대원의 전문성 향상과 교육체계 강화를 위해 매년 개최되는 소방 분야 대표 경연대회에서 모두 수상하는 성과를 올렸다.


대전소방본부가 소방청 주최 제7회 '119구급활동 경연대회'와 '구급전문교육사 강의연찬대회'에서 모두 수상하는 성과를 거두며, 현장 대응 능력과 구급 교육 역량을 전국적으로 인정받았다.

이번 대회는 지난 24일과 26일 부여 롯데 리조트에서 열렸으며, 전국 119구급대원의 전문성 향상과 교육체계 강화를 위해 매년 개최되는 소방 분야 대표 경연이다.


사진=대전소방본부 제공

사진=대전소방본부 제공

원본보기 아이콘

'119구급활동 경연대회'는 전국 99명의 구급대원이 참여해 소아 심폐소생술 등 4개 종목을 평가받는 대회로, 대전 소방은 3명의 구급대원이 출전해 ▲전국 3위(행정안전부 장관상) 소방사 윤동휘 ▲전국 9위(소방청장상) 소방사 임윤호 ▲전국 16위(소방청장상) 소방교 박찬욱 등 우수한 성적을 거뒀다.


또한, 각 시·도 소방본부에서 선발된 19개 팀이 출전한 '구급전문교육사 강의연찬대회'에서도 대전소방(소방위 염동혁·김영찬, 소방교 강영석, 소방사 전선우) 팀이 본선에 진출해 장려상을 수상하는 쾌거를 올렸다.

김문용 대전소방본부장은 "이번 성과는 대전의 구급대원들이 시민의 생명을 지키기 위해 평소 갈고닦아온 역량이 빛을 발한 결과"라며 "앞으로도 전문교육과 실전 능력을 지속해서 강화해 시민에게 더욱 신뢰받는 응급의료 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기