중소제조업 생산직 일급 3.6%↑…평균 11만4682원

이성민기자

입력2025.11.27 12:00

129개 직종 조사…지난해 6월 대비 인상
금속재료품질관리사 17.8만원으로 '최고'

중소기업중앙회는 27일 '2025년 하반기 중소제조업 직종별 임금조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 매출액 30억원·상시근로자 10인 이상의 중소제조업 1500개사를 대상으로 실시됐다.


올 하반기(8월 기준) 중소제조업 129개 직종별 생산직 근로자의 평균 일급은 11만4682원으로, 2024년(6월 기준) 11만684원 대비 3.6%, 2023년 하반기(8월 기준) 10만5773원 대비 8.4% 각각 올랐다.

중소기업중앙회가 발표한 '2025년 하반기 중소제조업 직종별 임금조사' 결과 중 주요 직종별 평균 조사노임 부분. 중소기업중앙회

주요 직종별로 부품조립원의 조사노임은 10만5323원으로 전년(9만8387원) 대비 7.0% 상승했고 작업반장(13만9712원)과 단순노무종사원(9만694원)의 일급도 각각 3.2%, 0.7%씩 오른 것으로 나타났다.

직종별로는 '금속재료품질관리사'의 평균 일급이 17만8350원으로 가장 높았고, '신발제조기조작원'이 8만3388원으로 가장 낮았다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
