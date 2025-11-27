CJ대한통운, 태국 최대 유통사 CP 엑스트라와 맞손

CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 92,000 전일대비 900 등락률 -0.97% 거래량 6,264 전일가 92,900 2025.11.27 09:27 기준 관련기사 CJ대한통운, '국가 재난관리 물류기업' 지정CJ대한통운, 12년째 구세군 자선냄비 무료배송[특징주]'실적개선 본격화' CJ대한통운, 5%대 상승 전 종목 시세 보기 close 이 태국 최대 유통사 CP 엑스트라(AXTRA)와 '전략적 유통-물류 기술 파트너십 업무협약(MOU)'를 체결했다고 27일 밝혔다. CP 엑스트라는 태국 CP그룹의 자회사로 대표 도매·소매 브랜드인 '마크로(Makro)'와 '로터스(Lotus's)'를 운영하고 있다.

왼쪽부터 티라유 송벳카셈(Tirayu Songvetkasem) CP 엑스트라의 최고디지털책임자와 타닛 치라바논(Tanit Chearavanont) 대표, 신영수 CJ대한통운 대표이사, 조나단 송 글로벌사업부문 대표

이번 협력으로 CJ대한통운은 이달 초부터 태국 아유타야주 왕노이 지역에 있는 6만7000㎡ 물류센터 운영에 돌입했다. 향후 총 16만4000㎡에 달하는 물류센터를 추가 운영하기로 했으며 이는 태국 내 물류 운영사 중 최상위권 규모다. 이 센터들은 전국 마크로 도매점으로 상품을 공급하는 곳으로 일반 소비재 같은 상온 상품은 물론 채소·과일 등 신선 식자재, 육류·수산물 등 저온 상품까지 취급한다.

풀필먼트 분야 협력도 강화할 방침이다. CP 엑스트라의 이(e)커머스 사업이 성장하면서 보관·재고관리·포장처럼 이커머스 물류에 특화한 전문 풀필먼트 서비스의 필요성이 커지고 있다. CJ대한통운은 국내에서 패션·뷰티·소비재 같은 다양한 상품군을 대상으로 풀필먼트 운영 경험과 기술력을 축적해 왔다.

CJ대한통운은 CP 엑스트라의 마크로 도매물류를 안정적으로 운영한 뒤 소매점 대상 물류영역과 창고, 매장 등 주요 거점 간 상품을 대량으로 이동하는 수송물류 분야에서도 협력을 추진할 계획이다.

또한 첨단 물류 IT 시스템 개발을 함께 추진할 계획이다. 양사는 CP AXTRA의 태국 전역 유통 네트워크에 맞춰 신규 창고관리시스템(WMS)과 통합형 토탈 컨트롤 타워(TCT)를 포함한 차세대 물류 시스템을 공동 개발하기로 했다. 시스템이 구축되면 물류센터 작업 흐름, 권역 간 운송, 매장 단위 주문 관리 등 물류 운영 전 과정을 실시간 확인할 수 있다.

이번 협약이 이뤄진 배경에는 CJ대한통운이 지난 5개월간 CP 엑스트라의 공급망 전반을 대상으로 진행한 물류 컨설팅이 주요한 역할을 했다. 창고에서 매장까지 이어지는 평균 운송시간을 단축하고 물류센터 내 작업생산성을 향상하는 운영 방안을 도출했다.

신영수 CJ대한통운 대표이사는 "태국 최대 유통기업인 CP 엑스트라와의 파트너십은 'K물류'의 글로벌 경쟁력이 본격적으로 확장되는 전환점"이라며 "국내·외 물류 시장에서 축적한 전문성과 첨단 기술력을 결합해 태국 유통 공급망 혁신에 기여하고 세계 곳곳으로 확산하면서 글로벌 핵심 물류 파트너로서 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



