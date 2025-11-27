본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

"기업 승계 성공률 30%…객관적 진단으로 리스크 파악해야"

이성민기자

입력2025.11.27 10:00

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중기중앙회 기업승계활성화위원회 토론회
"장기적인 승계 로드맵 미리 마련해야"

중소기업중앙회 기업승계활성화위원회는 27일 가족기업학회와 '세대를 잇는 도전의 힘, 기업승계 마스터플랜 전략' 토론회를 개최했다고 밝혔다.


주제 발표자로 나선 김선화 한국가족기업연구소 소장은 "가족기업들이 본격적인 세대교체 시기를 맞고 있지만 승계 성공률은 약 30% 수준에 그친다"며 "기업승계는 경영, 가족관계, 소유 구조 등 어느 한 요소라도 준비되지 않으면 경영 공백, 갈등, 지분 분산 등 기업의 지속성에 치명적 위험을 초래할 수 있다"고 지적했다.

"기업 승계 성공률 30%…객관적 진단으로 리스크 파악해야"
AD
원본보기 아이콘

이어 "원활한 기업승계를 위해서는 SMD 같은 승계 준비 진단 도구로 경영자-후계자 간 인식차 등 승계 리스크를 파악하고 데이터에 기반한 객관적인 승계전략을 준비해야 한다"고 덧붙였다.

김소희 한국가업승계기업협의회 회장은 "기업승계는 기업문화·경영시스템·리더십·가족관계 등 복합적인 변화가 동시에 이뤄져 통합 전략 없이는 지속할 수 없다"며 "성공적인 승계를 위해서는 당사자들의 적극적인 사전 준비와 장기적인 승계 로드맵이 필요하고 세금재원 부담 완화를 위한 납부제도 개선이 뒷받침돼야 한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기