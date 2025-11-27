본문 바로가기
마이리얼트립, 여행 상품 양도 서비스 '리셀마켓' 정식 출시

최호경기자

입력2025.11.27 09:19

검수·거래·정산 전 과정 지원

마이리얼트립은 여행 상품을 양도할 수 있는 서비스 '리셀마켓'을 정식 출시했다고 27일 밝혔다.


리셀마켓은 판매자 대신 마이리얼트립이 검수부터 거래, 정산까지 전 과정을 책임지는 신뢰 기반 양도 거래 시스템이다. 여행 일정 변경으로 사용이 어려워진 여행 상품을 복잡한 절차 없이 판매 및 구매가 가능하며, 거래 금액은 자동 정산된다. 단 항공권은 거래 대상에서 제외된다.

마이리얼트립은 여행 상품을 양도할 수 있는 서비스 '리셀마켓'을 정식 출시했다. 마이리얼트립

마이리얼트립은 여행 상품을 양도할 수 있는 서비스 '리셀마켓'을 정식 출시했다. 마이리얼트립

마이리얼트립은 지난 2주간의 시범 운영을 통해 200건이 넘는 여행 상품 판매 요청을 접수하는 등 여행 상품 양도 서비스에 대한 높은 시장 수요를 확인했다고 설명했다.

이번 정식 출시로 마이리얼트립은 매칭 알고리즘과 거래 프로세스를 고도화하며 판매 효율성을 높이는 데 주력할 예정이다. 또한 복잡한 환불 절차·처리 지연·높은 수수료 등 고객 불편을 해소하고 여행 준비부터 이용·거래·재사용으로 이어지는 '여행 경험의 완전한 연결'을 실현한다는 방침이다.


이동건 마이리얼트립 대표는 "리셀마켓은 개인 간 거래에 머물던 여행 상품 양도를 제도화해 새로운 거래 카테고리를 연 서비스"라며 "여행 상품 가치 순환 생태계를 구축함으로써 업계 선도적 역할을 이어가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
