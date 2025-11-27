본문 바로가기
기보, 중동 시장개척단 프로젝트 추진 성과 공유

김철현기자

입력2025.11.27 08:53

수출 성과공유회 및 전략 세미나 개최

기술보증기금은 26일 부산 아바니센트럴 호텔에서 부산지역 8개 유관기관과 함께 '2025 중동 수출 성과공유회 및 수출 전략 세미나'를 공동 개최했다고 밝혔다.


이번 행사는 기보를 비롯해 부산지방중소벤처기업청, 부산국제금융진흥원, 주택도시보증공사, 하나은행, 한국남부발전, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사 등 총 8개 기관이 2023년부터 공동 추진해 온 '중동 시장개척단 프로젝트'의 주요 성과를 공유하고, 지역 수출중소기업의 글로벌 시장 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

부산 아바니센트럴 호텔에서 개최된 '2025 중동 수출 성과공유회 및 수출 전략 세미나'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 기보

부산 아바니센트럴 호텔에서 개최된 '2025 중동 수출 성과공유회 및 수출 전략 세미나'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 기보

성과공유회에는 중동 시장개척단 참여기업과 관계기관 등 50여 명이 참석했으며, 중기부 장관 표창 및 중동시장 진출 성공 기원 기념패 수여식, 우수사례 발표가 진행됐다. 우수사례 발표에서는 최근 3년간 UAE(두바이·아부다비), 카타르(도하) 등에서 개최된 네 차례의 현지 수출상담회 성과가 공유됐다. 이 기간 동안 30개 중소기업이 참여해 총 9965만 달러(약 1400억원) 규모의 상담이 이뤄졌으며, 이 가운데 3137만 달러(약 440억원)의 수출 계약이 성사됐다. 특히 참여기업 10개 사는 사전·사후 마케팅 연계 지원을 통해 22만 달러의 현장 계약을 포함해 현재까지 총 152만 달러의 수출계약을 달성하는 성과를 거뒀다.

이어진 2부 수출세미나에서는 ▲생성형 AI를 활용한 해외마케팅 콘텐츠 제작 실습 ▲미국 관세 리스크 대응 전략 ▲중소기업 기술보호 대응 전략 등 실무 중심 프로그램이 진행돼, 현장에 참석한 지역 수출중소기업 임직원의 호응을 얻었다.


천창호 기보 이사는 "중동시장 개척의 결실과 글로벌 전략을 바탕으로 한 지역 강소기업의 도약은 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것"이라며, "기보는 앞으로도 지역 유관기관과의 협력을 강화해 중소기업이 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
