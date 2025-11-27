함양군, 대전~남해선 철도 건설…국가철도망 구축계획 반영 공동건의

함양군 등 7개 단체장 국토교통부 장관 면담

경남 함양군을 비롯한 옥천, 무주, 장수, 산청, 하동, 남해군 등 7개 지자체 단체장이 25일 서울 정동 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관과 면담을 갖고 '대전~남해선 철도 건설 사업'을 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)에 반영해 달라고 요청했다고 27일 밝혔다.

이번 면담은 대전~남해선 철도 건설 사업을 국가철도망 구축계획에 포함하기 위한 중요한 자리로 마련되었으며, 7개 지자체로 구성된 '대전~남해선 철도건설사업 협의체'는 사업의 필요성과 기대효과를 담은 공동 건의문을 장관에게 전달했다.

협의체는 건의문을 통해 △철도 사각지대 해소에 따른 균형발전 촉진 ▲덕유산~지리산~남해안을 잇는 광역 관광벨트 구축 ▲철도 운영 기반의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 ▲친환경 교통 인프라 확대로 탄소중립 실현 기여 등 사업의 국가적 필요성을 강조했다.

'대전~남해선'은 대전·옥천·무주·장수·함양·산청·하동·남해를 잇는 총연장 약 203km의 단선 전철 신설 사업으로, 총사업비는 약 5조 4655억원 규모다.

대전~남해선 철도건설사업 협의체는 "덕유산과 지리산, 남해안을 잇는 내륙권은 오랜 기간 철도 인프라에서 소외돼 지역 간 이동이 제한되고, 산업·생활 기반 확충에 어려움을 겪어 왔다"라며 "대전~남해선이 구축되면 서울~남해 간 이동시간이 기존 5시간에서 3시간으로 단축될 뿐만 아니라 생활권·경제권·문화권이 하나로 연결되어 상생 기반이 마련되는 만큼 반드시 제5차 국가철도망 구축계획에 반영돼야 한다"라고 한목소리를 냈다.

이에 대해 김윤덕 국토교통부 장관은 "지역의 요구와 사업 필요성을 충분히 공감하고 있으며, 국가철도망 구축계획 검토 과정에서 적극적으로 살펴보겠다"라고 답했다.

함양군은 그동안 경상남도 및 해당 지자체와 협력해 '대전~남해선 노선 반영 사전타당성 용역'을 시행하는 등 공동 대응 체계를 강화해 왔다.

특히 지난 8월에는 7개 지자체 단체장이 함양군에 모여 업무협약을 체결하고 공동건의문을 채택하는 등, 제5차 국가철도망 구축계획에 대전~남해선 철도 건설 사업을 반영하기 위한 공동 노력을 이어가고 있다.

함양군 관계자는 "대전~남해선 철도 건설이 완료되면 지역 주민들의 이동 편의가 개선되고, 지역경제와 관광 산업이 활성화될 것"이라며 "이 사업이 반드시 국가철도망 구축계획에 포함될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

한편 함양군은 이 자리에서 지리산권과 남해안권을 잇는 관광 인프라 구축을 위해 지방도 1023호선(함양~하동)의 국지도 승격도 적극적으로 요청했다.





