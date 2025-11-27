고흥=김종화 기자 justin@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]누리호 추적 운용 종료
2025년 11월 27일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③
"바다에 떠다니는 캐리어 내껀데" 여행 왔다가 '날벼락'…휴양섬 가던 페리서 무슨 일
월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국인들, 은퇴해도 못 쉰다
141세까지 살았지만…美 샌디에이고 '여왕' 거북, 고령성 질환에 결국
야금야금 빼돌린 주차요금 무려 17억…단속원 횡령에 인구 7만 도시 '발칵'
7 [인사]GS그룹
"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼
1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"
"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'