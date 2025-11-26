구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 미소 짓는 구윤철 부총리
2025년 11월 26일(수)
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국인들, 은퇴해도 못 쉰다
지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③
"가격 물었더니 갑자기 봉지에 막 담아"…'안 산다'하자 충격적인 상인의 반응
[속보]롯데家 3세 신유열 부사장, 바이오 각자대표
"공항까지 15만원에 모셔다드려요"…'기사딸린 렌터카' 불법 영업 기승
"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼
1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"
"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'