"오픈AI, 5년내 챗GPT 유료구독자 2억2000만명 전망"

이승형기자

입력2025.11.26 15:40

"제미나이3 출시 전 예측" 지적도

인공지능(AI) 챗봇 챗GPT의 유료 구독자 수가 5년 안에 2억2000만 명까지 늘어날 것으로 오픈AI가 전망하고 있다고 미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 25일(현지시간) 보도했다.


AP연합뉴스

AP연합뉴스

오픈AI는 현재 8억 명 수준인 챗GPT 주간활성사용자(WAU)가 2030년까지 26억 명으로 늘어나고, 이 가운데 8.5%에 해당하는 2억2000만 명이 '플러스' 요금제의 구독자가 될 것으로 내다봤다. 지난 7월 기준 '플러스'와 '프로' 요금제의 합산 구독자는 3500만 명으로 당시 WAU인 7억 명의 5% 수준이었다.

오픈AI 요금제는 월 20달러짜리 플러스와 월 200달러짜리 프로로 나뉜다. 만약 2억2000만 명이 플러스 요금제를 이용하게 되면 여기에서 나오는 연 매출액은 528억달러에 달한다.


샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이달 초 사회관계망서비스(SNS)에 오픈AI의 올해 매출액이 200억달러를 넘어설 것이며, 2030년까지 수천억달러 규모로 성장할 것이라고 예상한 바 있다.


다만 디인포메이션은 챗GPT의 WAU 증가 폭이 최근 들어 큰 변동을 보인다고 지적했다. 올해 1월에는 전달 대비 42% 급증했지만, 9월에는 13% 늘어나는 데 그쳤다는 것이다. 또 오픈AI가 이 같은 전망을 한 것은 구글이 최근 시장에서 압도적인 호평을 받는 경쟁 서비스 '제미나이3'를 발표하기 전이라고 이 매체는 짚었다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
