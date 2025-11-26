야금야금 빼돌린 주차요금 무려 17억…단속원 횡령에 인구 7만 도시 '발칵'

독일 인구 7만 켐프턴서 대규모 횡령사고

주차단속원과 아내가 미터기 동전빼내 계좌 이체

횡령 추정액만 17억원…시장마저 "경악"

주차단속원과 아내가 17억원을 횡령한 것으로 알려진 독일 켐프턴시 주차미터기 모습. 시장이 성명서를 내며 "경악할 수준"이라고 할 정도다. 켐프턴 AD 원본보기 아이콘

인구 7만 독일 소도시에서 주차단속원과 그의 아내가 거액을 횡령한 혐의로 체포됐다. 주차미터기의 동전을 빼돌리는 수법으로 횡령 금액만 100만유로(17억원)에 이르는 것으로 파악됐다.

26일(현지시간) 독일 DPA와 영국 BBC 등에 따르면 사건이 알려진 것은 독일 켐프텐(kempten) 검찰청에 한 금융기관으로부터 자금세탁 의심 신고가 접수되면서다. 켐프텐 검찰청은 2025년 10월 초 여러 은행 계좌로 반복적으로 이루어진 현금 입금과 관련해 통보를 받았다.

이에 따라 켐프텐 검찰청은 계좌 소유자를 상대로 자금세탁 의혹에 관한 수사 절차를 개시하고, 켐프텐 경찰청 산하 강력범죄과에 수사 진행을 지시했다. 수사가 진행되는 과정에서 조사 대상은 켐프텐 시 소속 시립 관리시설(도시미화·시설 관리 부서)에서 근무하는 40세 남성 직원과 그의 38세 배우자로 좁혀졌다.

현재까지의 조사 결과에 따르면, 해당 직원은 시에서 운영하는 주차요금 징수기(주차권 자동발급기)를 비우는 업무를 맡고 있었으며, 다수의 사례에서 이 기계에 들어 있던 동전류 현금을 몰래 빼내어 자신의 계좌, 그리고 아내가 접근 권한을 가진 계좌에 입금한 것으로 알려졌다. 시 당국이 입은 피해액은 100만 유로를 훨씬 넘어서는 규모로 추산된다. 부부가 해당 금액을 축적하는 데 얼마나 걸렸는지는 아직 명확하지 않다.

켐프텐 지방법원 소속 영장전담 판사는 검찰의 청구에 따라 직원에게 720건의 절도 혐의, 아내에게는 720건의 절도 방조 혐의로 체포영장을 발부했다. 두 개의 영장은 지난 24일 아침 집행됐으며, 부부는 같은 날 법원에 인치돼 영장실질심사를 받았고, 판사는 구속영장을 발부했다.

토마스 키힐레 켐프텐 시장은 성명을 내어 이번 의혹에 대해 "충격과 당혹감을 느낀다"면서 "과거 업무 절차를 검토하고, 잠재적 허점을 파악해, 향후 이를 확실하게 수정하기 위한 조사위원회 설치하겠다"고 발표했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



