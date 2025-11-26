넷플릭스 보고 한국 관광 어디로?… 동의대 연구팀, 국제학술대회 우수 논문상

호텔컨벤션경영학과, OTT 플랫폼 경험이 관광 의사결정에 어떤 영향 미치는지 탐구

동의대 호텔컨벤션경영학과 연구팀이 국제학술대회에서 우수 논문상을 거머쥐었다.

이 대학 윤태환 교수, 왕새롬 교수 연구팀과 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 강주희 교수가 지난 11월 7일부터 9일까지 중국 샤먼대학교에서 열린 제4회 GLOSITH(Global Congress of Special Interest Tourism & Hospitality) 콘퍼런스에서 Outstanding Paper Award(우수 논문상)를 받았다.

GLOSITH 콘퍼런스는 관광·호스피탈리티 분야의 핵심 연구를 공유하는 국제 학술행사로 올해 행사에는 10여 개국의 연구자들이 참여해 330여편의 관광 관련 연구를 발표했다.

이번에 수상한 논문 'From streaming to traveling: The role of OTT platform experiences in shaping tourism decisions'는 넷플릭스와 같은 OTT(Over-The-Top) 플랫폼 경험이 관광 의사결정에 어떤 영향을 미치는지를 탐구한 것이다.

연구팀은 한국을 방문한 적이 없는 미국인을 대상으로 심층 인터뷰와 설문조사를 실시해 OTT 플랫폼을 통한 콘텐츠 시청 경험이 어떻게 관광 목적지 선택에 영향을 미치는지를 규명했다.

이는 최근 한국 드라마와 예능 프로그램의 글로벌 인기에 따른 방한 관광객 증가 현상을 학술적으로 뒷받침하는 연구 결과로 평가받으며 탁월한 학문적 기여와 연구의 독창성을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

이 연구는 한진그룹 정석물류학술지원재단 연구지원사업에 선정돼 수행된 과제였다. 관광 분야에서 디지털 콘텐츠 플랫폼과 여행 행동 간의 연계성을 밝혀 관광 마케팅, 국가 이미지 높이기, 콘텐츠 기반 관광전략 수립에 새로운 시사점을 제시했다.

또 공동연구자인 UCF의 강주희 교수는 동의대 호텔외식경영학과 출신 동문으로 모교와 지속적인 학술 교류를 통해 큰 성과를 거뒀다.

윤태환 교수는 "OTT 플랫폼은 단순한 엔터테인먼트를 넘어 여행 결정의 출발점이 되고 있다"며 "이번 연구가 관광 산업의 새로운 전략과 정책 개발에 기여하길 바란다"고 힘줬다.





