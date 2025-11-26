본문 바로가기
[누리호 4차 발사]누리호 내일 새벽 첫 야간 비행…강풍에도 발사 일정 이상 없어

김종화기자

입력2025.11.26 09:39

13기 위성 실어 고도 600㎞ 향해…한화에어로 첫 제작 주관

국산 발사체 누리호가 27일 새벽 0시 55분, 첫 야간 비행을 앞두고 최종 점검 단계에 들어갔다.


차세대 중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 고도 600㎞ 태양동기궤도에 투입하는 임무로, 이번 발사는 한국형발사체 고도화사업의 첫 비행이자 민간 제작 체계가 처음 적용되는 사례다.

야간 발사와 민간 주관 제작이라는 두 전환점이 동시에 이뤄지는 만큼 기술적·상징적 의미가 크다.

우주로 나아갈 준비 중인 누리호. 전남 고흥 나로우주센터에서 25일 누리호 4차 발사를 위한 작업이 진행되고 있다. 우주청 제공.

우주로 나아갈 준비 중인 누리호. 전남 고흥 나로우주센터에서 25일 누리호 4차 발사를 위한 작업이 진행되고 있다. 우주청 제공.

강풍 속 기립 작업…26일 오전 잔여 점검 마무리

누리호는 25일 오전 9시 조립동을 출발해 약 1시간 40여 분 만에 제2발사대에 도착했다. 전날 강수 예보로 이송 시각이 1시간 20분 미뤄졌지만, 전체 일정에는 큰 지장이 없었다. 오후 1시 36분 기립을 마친 뒤 전기·공조 엄빌리컬 연결, 신호 점검, 자세제어계 확인이 이어졌다.


다만 오후 강풍주의보로 유공압 엄빌리컬 연결과 기밀 점검 일부가 다음 날 오전으로 넘어갔다. 항우연은 "26일 오전 중 잔여 점검을 모두 끝내 발사 운용 준비에 문제가 없다"고 밝혔다. 우주항공청도 "전체 일정은 정상적으로 유지되고 있다"고 설명했다.


오늘 오후 발사관리위…기상·기술 점검 뒤 추진제 충전

26일 오후 열리는 발사관리위원회에서는 발사 시각과 추진제 충전 여부가 최종 승인된다. 기술적 준비 상태뿐 아니라 강풍·구름량·기온 등 세부 기상 요소, 발사 가능 시간대(윈도우), 우주물체 충돌 위험 등을 종합 검토한다.

시각이 확정되면 발사 4시간 전부터 케로신 연료와 액체산소 충전이 시작된다. 충전 완료 후 기립 장치를 제거하고, 발사 10분 전 발사자동운용(PLO) 모드가 작동해 남은 절차가 자동으로 진행된다.


위성 13기 분리 후 임무 종료…성공 기준은 3호 위성 궤도

누리호는 이륙 후 단계적 비행 절차를 거쳐 발사 13분 27초 시점에 고도 600㎞에서 위성 분리를 시작한다. 먼저 차세대 중형위성 3호가 분리되고, 이어 큐브위성 12기가 약 20초 간격으로 순차 사출된다. 대학·연구기관·기업이 참여한 큐브위성들의 정상 사출은 누리호의 다중 위성 탑재 능력을 확인하는 지표이기도 하다.


위성 분리가 끝나면 누리호는 충돌 회피 기동을 실시하고 잔여 연료를 배출한 뒤 발사 약 21분 24초 만에 임무를 종료한다. 성공 여부는 차세대 중형위성 3호가 고도 600㎞ 기준 ±35㎞, 경사각 97.7~97.9도에 진입했는지로 판단한다. 발사 결과는 발사 약 1시간 20분 후 발표된다.


한편 이번 발사는 한화에어로스페이스가 처음으로 제작을 총괄한 누리호라는 점에서 국내 우주발사체 산업의 민간 전환을 가속하는 계기가 될 것으로 평가된다. 발사 준비와 관제에는 한화 인력 32명이 투입됐으며, 우주항공청은 "민간이 제작 역량을 확보하고 운용 경험을 축적하는 첫 단계"라고 의미를 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr
