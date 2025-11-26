[누리호 4차 발사]누리호 내일 새벽 첫 야간 비행…강풍에도 발사 일정 이상 없어

13기 위성 실어 고도 600㎞ 향해…한화에어로 첫 제작 주관

국산 발사체 누리호가 27일 새벽 0시 55분, 첫 야간 비행을 앞두고 최종 점검 단계에 들어갔다.

차세대 중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 고도 600㎞ 태양동기궤도에 투입하는 임무로, 이번 발사는 한국형발사체 고도화사업의 첫 비행이자 민간 제작 체계가 처음 적용되는 사례다.

야간 발사와 민간 주관 제작이라는 두 전환점이 동시에 이뤄지는 만큼 기술적·상징적 의미가 크다.

강풍 속 기립 작업…26일 오전 잔여 점검 마무리

누리호는 25일 오전 9시 조립동을 출발해 약 1시간 40여 분 만에 제2발사대에 도착했다. 전날 강수 예보로 이송 시각이 1시간 20분 미뤄졌지만, 전체 일정에는 큰 지장이 없었다. 오후 1시 36분 기립을 마친 뒤 전기·공조 엄빌리컬 연결, 신호 점검, 자세제어계 확인이 이어졌다.

다만 오후 강풍주의보로 유공압 엄빌리컬 연결과 기밀 점검 일부가 다음 날 오전으로 넘어갔다. 항우연은 "26일 오전 중 잔여 점검을 모두 끝내 발사 운용 준비에 문제가 없다"고 밝혔다. 우주항공청도 "전체 일정은 정상적으로 유지되고 있다"고 설명했다.

오늘 오후 발사관리위…기상·기술 점검 뒤 추진제 충전

26일 오후 열리는 발사관리위원회에서는 발사 시각과 추진제 충전 여부가 최종 승인된다. 기술적 준비 상태뿐 아니라 강풍·구름량·기온 등 세부 기상 요소, 발사 가능 시간대(윈도우), 우주물체 충돌 위험 등을 종합 검토한다.

시각이 확정되면 발사 4시간 전부터 케로신 연료와 액체산소 충전이 시작된다. 충전 완료 후 기립 장치를 제거하고, 발사 10분 전 발사자동운용(PLO) 모드가 작동해 남은 절차가 자동으로 진행된다.

위성 13기 분리 후 임무 종료…성공 기준은 3호 위성 궤도

누리호는 이륙 후 단계적 비행 절차를 거쳐 발사 13분 27초 시점에 고도 600㎞에서 위성 분리를 시작한다. 먼저 차세대 중형위성 3호가 분리되고, 이어 큐브위성 12기가 약 20초 간격으로 순차 사출된다. 대학·연구기관·기업이 참여한 큐브위성들의 정상 사출은 누리호의 다중 위성 탑재 능력을 확인하는 지표이기도 하다.

위성 분리가 끝나면 누리호는 충돌 회피 기동을 실시하고 잔여 연료를 배출한 뒤 발사 약 21분 24초 만에 임무를 종료한다. 성공 여부는 차세대 중형위성 3호가 고도 600㎞ 기준 ±35㎞, 경사각 97.7~97.9도에 진입했는지로 판단한다. 발사 결과는 발사 약 1시간 20분 후 발표된다.

한편 이번 발사는 한화에어로스페이스가 처음으로 제작을 총괄한 누리호라는 점에서 국내 우주발사체 산업의 민간 전환을 가속하는 계기가 될 것으로 평가된다. 발사 준비와 관제에는 한화 인력 32명이 투입됐으며, 우주항공청은 "민간이 제작 역량을 확보하고 운용 경험을 축적하는 첫 단계"라고 의미를 밝혔다.





