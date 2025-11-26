中企 "노동 규제 부담 가장 커…규제 개선 시 고용 확대"

중기중앙회, 규제 애로조사 결과 발표

중기 44% "현 규제 수준 높다"

정부 규제 개선 노력 기대 '낮다' 우세

중소기업의 10곳 중 4곳이 우리나라 규제 수준이 높다고 느끼는 가운데 특히 노동 관련 규제에 대한 부담이 가장 큰 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 26일 중소기업 300개사를 대상으로 실시한 중소기업 규제 애로조사 결과를 발표했다.

조사 결과 중소기업의 43.7%가 현 규제 수준이 '높다'고 평가해 '낮다'는 응답(10.0%)보다 우세했다. 규제가 기업경쟁력에 미치는 영향에 대해서도 '부정적'이라는 응답이 48.3%로 '긍정적'이라는 응답 7.0%보다 높게 조사됐다.

중소기업중앙회가 실시한 '중소기업 규제 애로조사' 결과. 중소기업중앙회

규제가 기업경쟁력에 부정적 영향을 미친다고 답한 기업들은 그 이유로 고용 확대 제한(29.7%)과 원가상승·가격경쟁력 하락(29.0%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 생산성 저하(15.2%), 신사업·신기술 진출 및 개발 제약(11.0%), 투자 축소·지연(9.0%) 순이었다.

기업들이 부담을 느끼는 규제로는 '노동규제'(38.0%)가 가장 높게 나타났다. 이어 금융·세제 규제(15.0%), 환경규제(14.7%), 인증·특허 규제(13.3%), 조달·입찰 참여기준 및 절차 규제(10.0%) 순으로 조사됐다.

정부의 규제개선 노력에 대한 기대 수준을 묻는 문항에는 '기대 수준이 낮다'는 응답이 28.0%로 '높다'는 응답(21.3%)보다 다소 높았다.

정부가 우선 추진해야 할 규제개선 방향으로는 '정권 말까지 규제개혁 지속 추진'(24.3%)이 가장 높게 나타났으며, 다음으로 고질적·사회갈등형 규제개선(22.7%), 기존 규제 전면 재검토·완화(19.7%), 공무원의 적극 행정 유도(15.7%) 등이 뒤를 이었다.

규제가 개선될 경우 향후 계획으로는 고용확대(38.7%), 기술·연구개발 확대(27.0%), 설비투자 확대(19.0%), 신사업진출(10.7%) 순이었다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "현 정부 내에서 강도 높은 규제개혁을 일관성 있게 추진해주길 바란다"며 "중기중앙회도 현장 의견을 수렴해 기업들이 체감할 수 있는 규제개혁이 이뤄지도록 정부와 국회에 적극적으로 건의해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



