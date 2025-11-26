누리호 4차 발사 시간대 기상 양호…예정대로 진행 전망

오는 27일 우주로 향할 누리호가 25일 전남 고흥 나로우주센터 발사대에 우뚝 서 있다. 우주청 제공 AD 원본보기 아이콘

한국형발사체 누리호 4차 발사가 이뤄지는 27일 새벽, 고흥 나로우주센터 일대 기상은 큰 지장을 줄 만한 요소는 없을 것으로 전망된다.

26일 광주지방기상청에 따르면 누리호 발사 예정 시각인 27일 오전 1시께 고흥 나로우주센터 일대는 기온 8도, 풍속 초속 3∼4ｍ 수준으로 예상됐다.

기상청은 전반적인 기상 여건이 발사에 지장을 미치지 않는 것으로 보고 있다.

광주·전남은 27일 0시부터 낮 12시 사이에는 구름이 많고 한때 약한 비가 내릴 가능성이 있으나 발사 시각 전후로는 비가 내리지 않을 것으로 보인다. 예상 강수량은 5㎜ 안팎이다.

다만 구름이 많고 바람이 다소 불겠으나 시야 확보에 영향을 줄 안개는 끼지 않을 것으로 관측됐다.

광주·전남 지역의 기온은 26일 낮 최고 11∼14도, 27일 아침 최저 1∼8도로 예보됐다.





