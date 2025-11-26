이노비즈협회, 韓·中 혁신 생태계 협력 본격화

민간 기반 한·중 협력 강화

이노비즈협회는 지난 13일 중국 선전에서 선전후이통글로벌인터네셔널서비스와 업무 협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

협약 내용으로는 ▲한·중 혁신기업 간 상시 교류 플랫폼 구축 ▲인공지능(AI)·바이오·재생에너지 등 첨단산업 협력 강화 ▲공동 투자설명회 및 정책 세미나 개최 등을 포함한다.

지난 13일 중국 선전에서 열린 한·중 혁신포럼 세미나에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 이노비즈협회 AD 원본보기 아이콘

이노비즈협회는 선전 'GO GLOBAL' 공유오피스를 기반으로 한국 기업들의 중국 진출을 위한 상시 지원체계를 구축했다. 이를 통해 맞춤형 비즈니스 공간, 현지 정부 및 기업 네트워크 연계, 시장 및 정책 정보 제공 등 종합적인 지원이 가능하도록 했다. 이와 함께 중국 혁신기업들의 한국 시장 진출과 비즈니스 매칭을 강화하며 양국 간 실질적 협력 사례를 확대할 계획이다.

이번 협약은 선전에서 열린 한·중 혁신포럼과 함께 진행됐다. 행사에서는 36Kr-KSI가 선정한 중국 하이테크 기업, 전정특신 기업, 소거인 기업 등 총 30개사와 국내 이노비즈기업 9개사가 참여했다. 이들 기업은 1:1 맞춤형 비즈니스 상담회를 통해 협력 방안을 논의했다. 또한, 이노비즈기업들은 DJI, 비야디(BYD), 순펑 익스프레스, 바이두, 화웨이, 아너 등 중국을 대표하는 글로벌 기업들을 방문해 첨단 기술 트렌드를 점검하고 협력 가능성을 모색하는 시간을 가졌다.

정광천 이노비즈협회 회장은 "이번 선전 거점 구축과 업무협약은 한국 혁신기업의 글로벌 진출을 위한 중요한 발판"이라며 "한·중 간 지속 가능한 기술·산업 협력을 더욱 강화해 양국 기업들의 상호 성장을 지원할 것"이라고 했다.





