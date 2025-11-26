[포토] 7박 10일 순방 마치고 귀국한 이재명 대통령 내외

주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 경기도 성남 서울공항에 도착, 공군 1호기에서 내리고 있다.







