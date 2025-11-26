합천군의회, 제295회 제2차 정례회 개회

2025년도 제 3회 추가경정예산안

조례안 20건, 공유재산관리계획안 7건 등

경남 합천군의회는 11월 25일부터 12월 17일까지, 23일간의 일정으로 제295회 합천군의회 제2차 정례회를 개회한다고 밝혔다.

이번 제2차 정례회에서 합천군의회는 의원발의 조례안 4건, 합천군수가 제출한 2026년도 세입세출예산안 및 기금운용계획 안, 2025년도 제 3회 추가경정예산안, 조례안 20건, 공유재산관리계획안 7건 등 총 44건의 의안을 심의할 예정이다.

합천군의회 제295회 제2차 정례회 진행 현장 사진

또한 26일, 공유재산관리계획 심의에 앞서 관련 현장을 직접 방문하여 부서장으로부터 각 사업의 주요 현황에 대해 세밀히 보고받았으며, 오는 12월 3일에는 현장 확인 특별위원회를 운영하여 군정 주요 사업 현장을 꼼꼼하게 살필 예정이다.

아울러 5분 자유발언을 통해 신명기 의원은 북부지역 지역경제 활성화를 위해 '봉산면 술곡지구의 활용 및 지역재생 방안'을 요청했고, 김문숙 의원은 산림 보호를 위해' 소나무 재선충 대응 방안 마련'을 촉구했으며, 신경자 의원은 입영 장병들의 사기 진작을 위해' 입영지원금 제도 도입의 필요성'을 제안했다.

정봉훈 의장은 이날 개회식에서 "내년 살림살이인 2026년 세입세출예산안과 기금운용계획 안 등 각종 안건 심의에 최선을 다해 달라고 당부 하며, 겨울철 재난 예방과 취약계층 지원에도 세심한 관심을 부탁드린다"라고 전했다.





영남취재본부 최순경 기자



