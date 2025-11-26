아이스크림미디어, 제17회 대한민국코스닥대상 '차세대기업상' 수상

혁신 모델·지속가능성 높이 평가

아이스크림미디어는 25일 열린 '제17회 대한민국코스닥대상' 시상식에서 차세대기업상을 받았다고 26일 밝혔다.

코스닥협회와 중소벤처기업부가 공동 주최하는 대한민국코스닥대상은 ▲경영실적 ▲시장공헌도 ▲기술 개발 ▲ESG 경영 ▲일자리창출 등 여러 방면에서 우수한 성과를 거둔 기업을 선정해 시상하는 코스닥 시장의 대표적인 공식 행사다.

25일 열린 제17회 대한민국코스닥대상 차세대기업상 시상식에서 아이스크림미디어 관계자가 수상 후 기념 사진을 찍고 있다. 아이스크림미디어 AD 원본보기 아이콘

아이스크림미디어가 수상한 '차세대기업상'은 혁신적 사업 모델과 지속 가능한 성장 가능성을 갖춘 기업에 수여되는 상이다. 아이스크림미디어는 최근 3년간(2022~2024년) 100건 이상의 특허 및 지식재산권을 출원했다. 같은 기간 매출액 대비 평균 10%의 높은 연구·개발(R&D) 투자 비율을 꾸준히 유지했다. 인공지능(AI) 디지털 교육자료 SaaS 표준등급 인증과 인공지능 신뢰성 인증 등도 받았다.

아이스크림미디어 관계자는 "지난해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 24%, 35%의 고성장을 달성했다"며 "올해 연간 매출액 역시 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 예상한다"고 했다. 최근 3년간 고용증가율은 47% 성장했다고 덧붙였다.

현준우 아이스크림미디어 대표는 "이번 코스닥대상 수상은 아이스크림미디어의 독보적인 AI 기술력과 650만 교육 콘텐츠 기반의 교육 생태계가 가진 지속 가능한 성장 잠재력을 공식적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 교실의 실질적인 변화를 만들어가는 K에듀테크 대표 기업으로 도약하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>