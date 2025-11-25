"부전~마산 복선전철, 중리역에도 정차해야"

경남 창원특례시 마산회원구 지역민들이 부산시 부전과 경남 창원시 마산을 잇는 복선전철에 중리역 정차 구간을 만들어 달라고 촉구했다.

진상락·남재욱·정희성 등 창원시 마산회원구 내서읍 시·도의원과 내서읍 단체협의회, 마산대 총학생회는 25일 오후 내서읍행정복지센터에서 기자회견을 열었다.

이들은 "국토교통부와 국가철도공단은 중리역을 부전~마산 복선전철의 정차역으로 지정해 달라"면서 "경남도는 책임 있는 자세로 중앙정부와 적극적으로 협의에 나서달라"고 요구했다.

경남 창원시 내서읍행정복지센터 앞에서 부전~마산 복선전철의 중리역 정차를 촉구하는 기자회견이 열리고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

발언에 나선 진상락(국민의힘·창원11) 도의원은 "중리역 반경 2㎞에는 내서읍과 마산대가 있고 8만명의 생활인구가 이 철도를 기다리고 있다"며 "마산 회성동에 자족형 행정타운이 완공되면 6000세대와 13개 공공기관이 새로 유입돼 철도 수요는 더욱 늘어날 것"이라고 말했다.

그러면서 "이는 단순한 정차 요구가 아니라 내서읍민과 마산대 구성원의 교통권이며 지역 균형발전의 문제"라고 강조했다.

진 의원은 "중리역 정차는 선택이 아니라 필수이며 상식"이라며 "정차 한 번으로 경남의 교통 지도가 바뀌고 지역의 경제와 교육의 기회가 많아진다"고 말했다.

중리역은 창원시 마산회원구 내서읍에 있는 경전선 기차역으로 인근에 중부내륙고속도로 기점인 내서나들목(IC)과 중리공단, 내서택지지구 등이 조성돼 있다.

부전~마산 복선전철은 부산 부전역에서 경남 김해시 신월역을 거쳐 창원시 마산역까지 9개 구간을 잇는 철도이다.

2014년 추진돼 2020년 개통될 예정이었으나 개통 직전 낙동강 하부 터널이 무너지며 사고 구간 복구에만 5년이 넘게 걸렸고, 피난연결통로 추가 개설 문제 등으로 개통이 장기간 지연되고 있다.





