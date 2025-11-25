강원도, '강원 디지털 슈퍼 위크' 개최…디지털·AI 성과 공유의 장

26~28일 개최…산·학·연·관 공동

기업 성과 전시·강연·네트워킹 등

다채로운 프로그램 운영

강원특별자치도(도지사 김진태)는 제1회 '2025 강원 디지털 슈퍼 위크(Digital Super Week)'를 오는 26일부터 28일까지 3일간 강원대학교 60주년 기념관에서 개최한다고 25일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 도내 산·학·연이 한자리에 모여 디지털(AI) 분야의 한 해 성과를 공유하고, 디지털산업의 역량 결집과 협력 기반을 강화하기 위한 목적으로 마련됐다. 행사는 도가 주최하고 ▲강원테크노파크 ▲강원정보문화산업진흥원 ▲원주미래산업진흥원 ▲강릉과학산업진흥원 ▲강원ICT융합연구원 ▲강원대학교 등 6개 기관이 공동 주관한다.

개막식은 11월 27일 오후 1시에 열리며, 강원특별자치도지사를 비롯해 ICT 기업, 강원 소프트웨어 진흥기관, 대학, 지자체 관계자 등 300여 명이 참석해 도내 디지털 혁신 방향을 함께 모색할 예정이다.

'강원 디지털 슈퍼 위크(Digital Super Week)'는 그동안 기관별로 분산·개별 추진되던 디지털 행사를 하나로 통합해 운영 효율성과 성과 확산을 높이고자 마련된 첫 통합 행사로 의미가 크다. 올해 주제인 '인공지능 전환(AX) 미래산업 글로벌도시'는 강원이 인공지능 전환(AX)을 기반으로 미래산업을 선도하는 글로벌 혁신도시로 도약하겠다는 의지를 담고 있다.

기존 성과보고회 중심의 행사에서 한 단계 발전해, 기업 성과 전시, 강연·세미나, 네트워킹 등 다양한 프로그램을 운영함으로써 참여기관과 기업 간 교류와 협업을 확대할 계획이다.

강원특별자치도는 이번 행사를 시작으로 매년 핵심 정책과 디지털 트렌드를 반영한 주제를 선정해 개최할 예정이며, 올해 춘천을 시작으로 원주·강릉 중심의 순환 개최를 추진하여 도 전역으로 디지털 혁신 분위기를 확산시켜 나갈 방침이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>