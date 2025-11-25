강원도, '강원 AI 무역센터' 개소…디지털 무역 전환 본격화

강원 AI 무역센터 출범…디지털 무역 전환의 첫걸음

B2B 플랫폼 입점부터 인력 양성까지 '원스톱' 수출 지원

강원특별자치도(도지사 김진태)는 25일 도내 중소기업의 온라인 수출을 지원하는 '강원 에이아이(AI) 무역센터'를 도 경제진흥원 지하 1층에 개소하고, 디지털 무역 전환 지원을 본격화한다고 밝혔다.

강원특별자치도가 25일 도내 중소기업의 온라인 수출을 지원하는 '강원 에이아이(AI) 무역센터'를 도 경제진흥원 지하 1층에 개소하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 개소식에는 도 경제부지사를 비롯해 코트라(KOTRA) 부사장(AI무역투자본부장), 경제진흥원장, 도내 수출기업 대표 등 50여 명이 참석해 센터 출범을 축하했다. '강원 AI 무역센터'(구 디지털무역종합지원센터)는 △해외 온라인 플랫폼 입점 지원, △디지털 마케팅 콘텐츠 제작, △해외 바이어 발굴 및 수출상담, △무역 데이터 기반 시장 분석, △전자상거래 역량 교육 및 컨설팅 등 디지털 기반의 모든 무역 활동을 원스톱으로 지원하는 통합 플랫폼이다.

강원 AI 무역센터는 2022년 서울을 시작으로 전국 권역별로 구축·운영되어 온 '디지털무역종합지원센터'(전국 20개소)를 기반으로 하며, 강원권에서는 이번이 최초 구축이다. 특히 사업비 전액이 국비로 지원되어 구축·운영되는 만큼, 지역 기업의 비용 부담을 최소화하고 체계적인 디지털 무역 인프라를 제공할 수 있게 됐다.

최근 글로벌 무역 환경이 급격히 온라인 중심으로 재편됨에 따라, 지역 기업이 독자적으로 감당하기 어려웠던 브랜딩·마케팅·촬영·번역·데이터 분석 등을 전문적으로 지원함으로써 중소기업의 해외 시장 접근성과 수출 경쟁력이 크게 향상될 것으로 기대된다.

김광래 경제부지사는 축사에서 "강원 AI 무역센터는 강원 수출의 새로운 관문이자 디지털 무역 시대의 핵심 인프라"라며 "도내 기업들이 글로벌 시장에 더욱 자신 있게 도전할 수 있도록 도에서 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

강원특별자치도는 앞으로 '강원 AI 무역센터'를 중심으로 온·오프라인 수출지원 사업을 연계하고, 기업의 수출 성장 단계별 맞춤형 지원을 확대하여 수출 저변 확대와 지역경제 활성화를 지속적으로 추진할 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>