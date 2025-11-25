전남바이오진흥원, ‘그린바이오 육성지구’ 지정 속도

전남개발공사와 표준화 허브 구축 업무협약

나주에 ‘그린바이오 벤처캠퍼스’ 조성도

지난 24일 전남개발공사에서 윤호열 전남바이오진흥원장(사진 왼쪽)과 장충모 전남개발공사 사장이 표준화 허브 구축을 위한 업무협약을 맺고 있다. 전남바이오진흥원 제공

(재)전남바이오진흥원이 그린바이오육성지구 지정을 위한 공모사업 준비에 속도를 내고 있다. 국가전략 사업으로 진행되는 이번 공모는 첫 단계로 '천연물 표준화 허브 구축'이다.

이를 위해 진흥원은 지난 24일 전남개발공사와 업무협약(MOU)을 체결하고, 표준화 허브 조성의 핵심인 건축·시설 조성 협력체계를 구축했다. 이번 협약을 통해 양 기관은 부지 조성, 시설 건립, 인허가 협력 등 기반 구축 단계부터 공동 대응하기로 하였으며, 이는 사업 추진의 안정성과 실행력을 높이는 중요한 발판이 될 전망이다.

표준화 허브는 전남 장흥 바이오식품산업단지 내 1만6,466㎡ 부지에 총 350억 원 규모로 조성된다. 3층 규모의 전문 연구시설과 다양한 천연물 자원의 시범 재배가 가능한 테스트베드(Test-bed)가 들어설 예정이며, 계약재배·분석·검증으로 이어지는 전주기 지원 체계를 한 공간에서 구현하는 것이 핵심이다.

전남은 풍부한 농생명 자원과 천연물 기반 산업의 강점을 보유하고 있어, 관련 기업의 기술 경쟁력 강화와 시장 확대를 위해 표준화 인프라 구축이 필수적이라는 평가가 꾸준히 제기되어 왔다. 특히 이번 허브는 지역 기업의 기술 진입장벽을 낮추고, 국내외 인증·규격 대응 역량을 높이는 핵심 기반이 될 것으로 기대를 모은다.

이와 함께, 진흥원은 나주 지역에 '그린바이오 벤처캠퍼스'를 조성해 그린바이오 스타트업 발굴·육성에 박차를 가한다. 벤처캠퍼스는 창업공간, 실험실, 사업화 지원 인프라 등을 갖춘 복합형 창업보육 시설로, 성장 잠재력이 높은 초기 기업들이 안정적으로 기술을 개발하고 시장에 진입할 수 있도록 지원 체계를 제공할 예정이다.

전남바이오진흥원은 장흥·나주·순천·곡성 권역을 연계한 산업 생태계 조성 전략을 통해, 장기적으로는 지역 전반에 걸친 그린바이오 산업 클러스터를 구축하고 그린바이오육성지구 지정의 실질적 성과를 창출한다는 목표다.

윤호열 전남바이오진흥원장은 "천연물 소재 전주기 표준화 허브는 전남 그린바이오 산업 경쟁력을 한단계 끌어올릴 핵심 인프라"라며 "연구·창업·사업화가 유기적으로 연결된 생태계가 구축되면 전남이 국내 그린바이오 산업의 중심지로 도약하는 데 중요한 동력이 될 것"이라고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자



