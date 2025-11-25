본문 바로가기
제주항공 참사 유가족 김경학 씨 별세…진상규명 외친 민중화가

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.25 16:16

향년 63세…나주 금암성당에서 발인
고 김애린 KBS 기자의 부친

12·29 제주항공 여객기 참사의 유가족이자 민중화가였던 김경학 씨가 지난 23일 별세했다고 유가족이 밝혔다. 향년 63세.


발인식은 25일 전남 나주 노안면 금암성당에서 가족과 지인들이 참석한 가운데 엄수됐다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회가 12일 전남 무안군 전남경찰청 앞에서 사고 책임자 수사 등을 촉구하는 집회를 열고 있다. 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 제공

김 씨는 사고 희생자인 고 김애린 KBS 기자의 부친으로, 오랜 지병에도 광주·전남·서울 등 전국 곳곳에서 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구하며 1인 시위를 이어왔다. 최근 건강 악화에도 현장을 지키며 진상규명을 호소해 온 것으로 전해졌다.

또한 자신의 예술 활동을 살려 미술 치유 프로그램을 펼치며 유가족들에게 큰 힘이 돼 왔다.


김유진 12·29 제주항공 참사 유가족 협의회 대표는 "아픈 몸을 이끌고 끝까지 싸웠지만, 진실을 알지 못하고 떠나 안타깝다"며 "남은 유가족들과 함께 고인의 뜻을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
