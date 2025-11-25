본문 바로가기
노용석 중기부 1차관, 한일 스타트업 활성화 협력 방안 논의

이성민기자

2025.11.25

일본 경제산업성 대신정무관과 면담

노용석 중소벤처기업부 제1차관은 25일 일본 도쿄에서 일본 경제산업성 오치 토시유키 대신정무관(차관급)과 면담을 갖고 양국 간 스타트업 활성화 협력 방안을 논의했다.


그는 일본 측에 중기부의 혁신 기술 기반 스타트업 육성 정책을 소개하고 다음달 열리는 글로벌 스타트업 행사 컴업에 일본의 유망 스타트업과 투자기관이 적극적으로 참여해줄 것도 당부했다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 25일 일본 도쿄에서 열린 '한일 국교정상화 60주년 기념 중소기업 경제포럼'에 참석해 발언하고 있다. 중소기업중앙회

노 차관은 "한국 주도로 내년 상반기 공식출범을 준비하고 있는 APEC 스타트업 얼라이언스가 역내 혁신 스타트업 생태계 연결 허브로써 성공적으로 정착할 수 있도록 일본 측의 많은 관심과 협조를 요청했다"고 말했다.

한편 노 차관은 이날 한국 중소기업중앙회와 일본 전국중소기업단체중앙회가 공동으로 주최한 '한일 국교정상화 60주년 기념 중소기업 경제포럼'에 정부 대표로 참석했다. 중기부는 포럼에서 '미래를 선도하는 스타트업'을 주제로 한국의 혁신 창업생태계 조성과 글로벌 진출 지원 정책을 소개했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
