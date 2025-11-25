본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국주택금융공사, 12월 보금자리론 금리 동결

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.25 15:23

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최저 연 2.65%까지 적용… 청년·신혼가구·취약계층 대상 우대폭 유지

한국주택금융공사(사장 김경환)는 장기·고정금리·분할상환 방식의 주택담보대출 상품인 '보금자리론'의 12월 금리를 지난달과 동일하게 유지한다고 25일 전했다.


이번 조치에 따라 온라인 전용 상품인 '아낌e-보금자리론' 기준 금리는 상환 기간에 따라 최저 연 3.65%(10년)에서 3.95%(50년)까지 적용된다.

또 공사는 저소득 청년, 신혼가구, 사회적 배려계층(장애인·한부모 가정 등), 전세사기 피해자 등을 대상으로 한 우대금리 정책도 그대로 유지한다. 해당 대상자들이 우대 조건을 적용받을 경우 최대 1.0%포인트까지 금리를 추가 인하 받을 수 있어, 최저금리는 연 2.65%(10년)에서 2.95%(50년) 수준까지 낮아진다.


한국주택금융공사는 이번 금리 동결이 시장 변동성과 서민 주거비 부담을 고려한 결정이라고 설명하고 금융시장 상황과 정책금융 목적 등을 종합적으로 검토해 금리를 조정해 나갈 계획이라고 밝혔다.

보금자리론 만기별 대출금리.

보금자리론 만기별 대출금리.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유 있었다…'K 변이' 점유율 97% "백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

새로운 이슈 보기