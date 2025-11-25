본문 바로가기
경기도 전세피해지원센터, 전세피해자 100여명에 '김장김치'

이영규기자

입력2025.11.25 15:11

경기도 전세피해지원센터가 전세 피해자 지원을 위해 김장김치 봉사활동을 펼쳤다.


도 전세피해지원센터는 25일 수원시 팔달구 행궁동 어울림센터에서 IBK기업은행 동수원지점 임직원 등과 함께 '2025 전세사기 피해자 월동지원 김장봉사활동'을 진행했다고 밝혔다.

지난해 처음 시작한 김장행사는 올해는 가온누리 봉사단이 주관하고 경기도 자원봉사센터에서 지원하는 방식으로 진행됐다.


경기도 전세피해지원센터 관계자들이 25일 전세 피해자 지원을 위해 김장김치를 담그고 있다. 경기주택도시공사 제공

이날 담근 김치는 수원시 팔달구 지역 피해자 100여명에게 배송된다.


김하선 도 전세피해지원센터장은 "전세사기 피해로 누구보다 온정이 필요한 피해자분들에게 김장 김치 봉사로 작게나마 위로를 전달할 수 있는 행사에 직원들과 같이 참여하게 되어서 기쁘다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
