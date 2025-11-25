본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

재일교포 이상일 감독 '국보', 일본 실사영화 흥행 1위

이종길기자

입력2025.11.25 14:42

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관객 1231만 명·173억 엔 수입
22년 만에 기록 경신

재일교포 이상일 감독 '국보', 일본 실사영화 흥행 1위
AD
원본보기 아이콘

재일교포 이상일 감독이 연출한 영화 '국보'가 역대 일본 실사영화 흥행 수입 1위에 올랐다.


배급사 도호는 25일 국보가 전날까지 관객 1231만 명을 동원해 173억7000만엔(약 1633억원)의 흥행 수입을 올렸다고 발표했다. 이로써 국보는 '춤추는 대수사선 더 무비 2(173억 엔)'가 2002년 세운 일본 실사영화 역대 흥행 수입 1위 기록을 약 22년 만에 갈아치웠다. 다만 애니메이션과 외화까지 포함한 전체 영화 흥행 수입 순위에서는 11위다.

일본 흥행통신사에 따르면 전체 영화 중 역대 최고 흥행 수입은 '극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편(407억5000만 엔)'이 올렸다. '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편(379억3000만 엔)'과 미야자키 하야오 감독의 '센과 치히로의 행방불명(316억8000만 엔)'까지 3위권 작품은 모두 애니메이션이고, 외화 '타이타닉(277억7000만 엔)' 등이 그 뒤를 잇고 있다.


지난 6월 6일 개봉한 국보는 요시다 슈이치의 동명 소설을 영화화한 작품으로, 일본 전통문화인 가부키 세계의 애증을 그렸다. 요시자와 료, 요코하마 류세이가 주연을 맡았다.


이상일 감독은 '훌라걸스', '악인', '분노' 등을 만든 재일교포로, 애플TV+ 오리지널 시리즈 '파친코' 시즌 2 연출에도 참여한 바 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기