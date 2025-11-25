본문 바로가기
■ ㈜LS

▲ 이동(전입)

· 문명주 전무 [現 LS메탈 대표이사 CEO → ㈜LS 경영관리본부장]


■ LS전선

▲ 각자 대표이사 선임

· 김우태 전무 [現 안전경영총괄/CHSEO 겸 배전사업본부장 →

안전경영총괄/대표이사 겸 배전사업본부장]

▲ 신규 이사 선임

· 지예규 LSCMX 법인장

· 손시호 전력기기솔루션부문장 (연구위원)

· 유창우 해상풍력사업추진부문장


■ LS ELECTRIC

▲ 부사장 승진

· 안길영 생산/R&BD 총괄

· 채대석 사업총괄 COO, 비전경영총괄 CVO, 안전환경총괄 CSEO, 자동화시스템사업본부장 겸 대표이사


▲ 전무 승진

· 이충희 사업총괄 Americas사업본부장

· 조욱동 사업총괄 AP/EMEA사업본부장 겸 AP사업부장

· 박우범 사업총괄 K-신전력/제어사업본부장

· 윤원호 생산/R&BD총괄 생산본부장

▲ 상무 승진

· 이진호 비전경영총괄 DX S/W센터장 (연구위원)

· 최종섭 사업총괄 경영지원부문장

· 최해운 비전경영총괄 법무부문장 (전문위원)


▲ 신규 이사 선임

· 유동일 생산/R&BD총괄 생산본부 전략구매부문장 CPO

· 박준석 생산/R&BD총괄 생산본부 청주 생산/설계부문장

· 최규태 비전경영총괄 GHR/경영지원부문장 CHO

· 백승택 사업총괄 K-신전력/제어사업본부 전력Grid사업부장


■ LS MnM

▲ 사장 승진

· 구동휘 대표이사 CEO


▲ 상무 승진

· 이승곤 기술부문장

· 김동환 생산부문장


▲ 신규 이사 선임

· 이정태 기획재경부문장


■ LS엠트론

▲ 상무 승진

· 송인덕 전자부품사업부장


▲ 신규 이사 선임

· 김명훈 재경부문장 CFO


■ E1

▲ 전무 승진

· 김상무 Trading본부장


▲ 신규 이사 선임

· 강기훈 경영지원실장


■ INVENI

▲ 상무 승진

· 이창우 사업부문 대표이사 겸 지원본부장 CHO


■ 예스코

▲ 상무 승진

· 김은일 경영지원부문장 CHO


▲ 신규 이사 선임

· 이제환 안전관리부문장


▲ 이동(전입)

· 이정철 상무 [現 INVENI Compliance본부장 → 예스코 RM부문장]


■ 가온전선

▲ 상무 승진

· 김근식 생산본부장


▲ 신규 이사 선임

· 김영호 테크센터장


■ LS메탈

▲ CEO 선임(이동/전입)

· 이상범 상무 [現 LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄 재경부문장 CFO →

LS메탈 대표이사 CEO]


■ LS ITC

▲ 부사장 승진

· 조의제 대표이사 CEO


■ LS e-Mobility Solutions

▲ CEO 선임

· 석영래 이사


■ LS사우타

▲ CEO 선임

· 김성용 상무





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
