■ ㈜LS
▲ 이동(전입)
· 문명주 전무 [現 LS메탈 대표이사 CEO → ㈜LS 경영관리본부장]
■ LS전선
▲ 각자 대표이사 선임
· 김우태 전무 [現 안전경영총괄/CHSEO 겸 배전사업본부장 →
안전경영총괄/대표이사 겸 배전사업본부장]
▲ 신규 이사 선임
· 지예규 LSCMX 법인장
· 손시호 전력기기솔루션부문장 (연구위원)
· 유창우 해상풍력사업추진부문장
■ LS ELECTRIC
▲ 부사장 승진
· 안길영 생산/R&BD 총괄
· 채대석 사업총괄 COO, 비전경영총괄 CVO, 안전환경총괄 CSEO, 자동화시스템사업본부장 겸 대표이사
▲ 전무 승진
· 이충희 사업총괄 Americas사업본부장
· 조욱동 사업총괄 AP/EMEA사업본부장 겸 AP사업부장
· 박우범 사업총괄 K-신전력/제어사업본부장
· 윤원호 생산/R&BD총괄 생산본부장
▲ 상무 승진
· 이진호 비전경영총괄 DX S/W센터장 (연구위원)
· 최종섭 사업총괄 경영지원부문장
· 최해운 비전경영총괄 법무부문장 (전문위원)
▲ 신규 이사 선임
· 유동일 생산/R&BD총괄 생산본부 전략구매부문장 CPO
· 박준석 생산/R&BD총괄 생산본부 청주 생산/설계부문장
· 최규태 비전경영총괄 GHR/경영지원부문장 CHO
· 백승택 사업총괄 K-신전력/제어사업본부 전력Grid사업부장
■ LS MnM
▲ 사장 승진
· 구동휘 대표이사 CEO
▲ 상무 승진
· 이승곤 기술부문장
· 김동환 생산부문장
▲ 신규 이사 선임
· 이정태 기획재경부문장
■ LS엠트론
▲ 상무 승진
· 송인덕 전자부품사업부장
▲ 신규 이사 선임
· 김명훈 재경부문장 CFO
■ E1
▲ 전무 승진
· 김상무 Trading본부장
▲ 신규 이사 선임
· 강기훈 경영지원실장
■ INVENI
▲ 상무 승진
· 이창우 사업부문 대표이사 겸 지원본부장 CHO
■ 예스코
▲ 상무 승진
· 김은일 경영지원부문장 CHO
▲ 신규 이사 선임
· 이제환 안전관리부문장
▲ 이동(전입)
· 이정철 상무 [現 INVENI Compliance본부장 → 예스코 RM부문장]
■ 가온전선
▲ 상무 승진
· 김근식 생산본부장
▲ 신규 이사 선임
· 김영호 테크센터장
■ LS메탈
▲ CEO 선임(이동/전입)
· 이상범 상무 [現 LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄 재경부문장 CFO →
LS메탈 대표이사 CEO]
■ LS ITC
▲ 부사장 승진
· 조의제 대표이사 CEO
■ LS e-Mobility Solutions
▲ CEO 선임
· 석영래 이사
■ LS사우타
▲ CEO 선임
· 김성용 상무
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
