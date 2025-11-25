대한상의, '재생에너지 활용 우수현장 벤치마킹연수' 실시

재생에너지 활용기업과 민간발전소 견학

화성 H-테크노밸리·기아 오토랜드

현대건설 서산 태양광발전소 등

기업지원 위해 참가비 전액 무료

대한상공회의소는 기업 재생에너지 활용 현장을 체험하는 '재생에너지 벤치마킹 연수'에 참여할 기업을 모집한다고 25일 밝혔다.

대한상의 '재생에너지 벤치마킹 연수' 기업 모집 포스터. 대한상의 AD 원본보기 아이콘

이번 연수는 대한상의의 기업재생에너지지원센터 운영사업의 일환으로 마련됐다. 대한상의는 한국에너지공단의 지정을 받아 이 센터를 운영하고 있다.

연수는 다음 달 10~11일, 1박2일 간 경기도 화성시 및 충남 서산에서 진행된다.

1일차에는 경기도청의 RE100정책 및 지원제도에 대한 설명을 듣고 첨단제조업 특화산업단지인 화성 H-테크노밸리를 방문해 산업단지형 RE100 모델을 견학한다. 여러 기업이 대규모 태양광발전을 공동 조달하는 모델로서 재생에너지 경제성과 접근성을 높이는 사례를 확인할 수 있다. 이어 국내 최대 자동차 생산기지인 기아 오토랜드를 방문해 기아자동차의 RE100 추진현황과 재생에너지 조달 경험을 공유받는다.

2일차에는 현대건설의 서산 태양광발전소를 방문한다. 재생에너지를 자가 사용하고 판매도 하는 수익성 확보 사례를 살펴보는 순서로 진행된다.

연수 참가비는 무료이며 신청은 다음 달 5일까지 대한상의 기업재생에너지지원센터에서 접수받는다. 자세한 사항은 대한상의 기업재생에너지지원센터 콜센터로 문의하면 된다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "이번 연수프로그램이 우수 사례와 성공 경험 공유를 통해 재생에너지를 조달할 때 기업 현장에서 겪는 어려움을 해소하고자 마련된 만큼 가 우리 기업의 RE100 이행과 재생에너지 활성화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>